¡ÖÏ´¹ö¤ÎÃæ¤Ç±Êµ×¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡×º¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊáÇÐÍ¥¤Î¾Ð¤¨¤Ê¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯¡¢ÈéÆù¤¹¤®¤ë¡È¾×·âÅê¹Æ¡É
¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù¤¬6·î26Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÜÅç»°ÏºÍÆµ¿¼Ô¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ô»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µö¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤ÏÏ´¹ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ä¡×µÜÅçÍÆµ¿¼Ô¤Î¡ÈÉúÀþ²ó¼ý¡ÉÈéÆù¤Ê¾×·âÅê¹Æ
¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡Ù¡ØÁêËÀ¡Ù½Ð±é
¡¡ÍÆµ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ï2024Ç¯10·î¡¢Ê¡°æ¸©¤Î50Âå½÷À¤Ë¡ÖÀ¸³èÊä½õ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È±³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ÅÐÏ¿ÎÁ¤È¤·¤Æ¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¼°ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼4Ëü±ßÊ¬¤Î¹ØÆþ¤òÍ×µá¡£¤½¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡ÖµÜÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï±Ç²è¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó Part2¡Ù¤ä¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season17¡Ù¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£¥³¥ï¥â¥Æ¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤â¥Á¥ó¥Ô¥é¤À¤È¤«¡¢ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë·Ï¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ý°Ç¥Ð¥¤¥È¤Îæ«¡Ý¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÅçÍÆµ¿¼Ô¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ô¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¼«Ê¬¤¬ÈÈºá¼Ô¤Ë¡Õ¡Ô¸½Âå¼Ò²ñ¤Î°Ç¡¢¥Î¥¢¡¼¥ë¥É¥é¥Þ¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Õ¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ï¤Îºá¤òÈÈ¤·¤¿¸å¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥É¥é¥Þ¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÅ¾ÇäÃË¡ÉÌò¤ÇÂè5ÏÃ¤Ë½Ð±é¡£
¡ÖºîÃæ¤ÎÅ¾ÇäÃË¤Ï¡¢¡È¡Ø¤â¤Ã¤Õ¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ù¤òÇã¤¤Àê¤á¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î¿ô½½ÇÜ¤Î¶â³Û¤Ç³Æ¹ñ¤ËÅ¾Çä¤·¤¿ºá¿¼¤¤ÃË¡É¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢È¾Ç¯´Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ¤ÎÏ´²°¤ËÅê¹ö¤µ¤ì¤ëÀ¨»´¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢µÜÅçÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊüÁ÷¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¡£¡ÔÂè5ÏÃ¤ò¤´»ëÄ°Äº¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤â¤Ã¤Õ¤óÅ¾ÇäÃË¤Ç¤¹¡Õ¡Ô¤ï¤¿¤¯¤·¤ÏÏ´¹ö¤ÎÃæ¤Ç±Êµ×¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¼«¸Ê¿½ÀÁ¡Ë¡Õ¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù½Ð±é»þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¿ôÇ¯¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢
¡Ô¤³¤ì¤ÏÃæ¡¹¥·¥å¡¼¥ë¡Õ
¡Ô¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¼«Ê¬¤¬ÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Õ
¡ÔËÜÅö¤Ë±Êµ×¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡Ô±Êµ×¤ËÏ´¹ö¤«¤é½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Õ
¡¡¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢ºá¤ò½þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡½¡½¡£