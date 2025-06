サンリオの人気キャラクター・クロミの20周年アニバーサリーイヤーを祝して、セイコーとコラボした腕時計「セイコー×クロミ 20周年記念 コラボウオッチ」が登場した。2005年にデビューしたクロミは公式のプロフィールによると、自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック!?イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。世界中をクロミ化するため奮闘中!とのこと。ちなみに誕生日は10月31日、好きな食べ物はらっきょう。

そんなクロミのかわいさがぎゅっと詰まったパープルの文字盤。インデックスや針にゴールドを配して上品に仕上げた、大人かわいいデザイン。文字盤からこちらを見守るクロミが、頑張るあなたの背中を押して、いつでも元気を与えてくれそう。12時位置には、アニバーサリーにふさわしい金色に煌めく王冠。20周年にちなみ、4時(20分の位置)にはクロミ仕様のステッキがデザインされている。そして、ゴシックなクロミがデザインされた、アニバーサリー仕様の特製ボックス入り。ゴシック調でエレガントなクロミがかわいい、アニバーサリー仕様のおうち型ボックスに収納してお届けされる。裏蓋には、20周年を記念して王冠をかぶったクロミが描かれており、その下には、1から2000のエディションナンバーが刻印される。シンプルでオンオフ使えるメタルバンド。きれいめコーデともカジュアルなスタイルとも好相性だ。2025年6月24日(火)より、PREMICOオンラインショップにて販売開始されており、2000個限定なので、クロミファン、興味を持った方はぜひお早めに。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661256