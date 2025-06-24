¸µNHKÅÞ¤Î35ºÐ½÷À¡Ö¸ºÀÇ¥á¥¬¥Í¡×¤¬ÅÔµÄÁªÀéÂåÅÄ¶è½é¤ÎÌµ½êÂ°ÅöÁª¡¢¾¡°ø¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×
22ÆüÅê³«É¼¤ÎÅÔµÄÁª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Ç½é¤ÎÌµ½êÂ°ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸øÇ§²ñ·×»Î¤Îº´Æ£º»¿¥Î¤»á¡Ê35¡Ë¤¬24Æü¡¢TOKYO MXÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖËÙ½áLive Junction¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ59Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÅÔµÄÁª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤Î¸½¿¦¡¢Ê¿·ÄæÆ»á¡Ê37¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤ÎÅöÁª¤Î¾¡°ø¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤ÎÊý¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¤¿¡¢¤è¤¯°®¼ê¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÔÌ±¤È¤Î°®¼ê¤«¤é´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´üÂÔ´¶¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡¢Íø¸¢¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï½°µÄ±¡Åìµþ1¶è¤ÈÀéÂå¶èÄ¹Áªµó¤ÇÇÔÂà¡£·ë²ÌÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖSNS¤È°®¼ê¡¢Î¾ÎØ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÂåÅÄ¶è¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º´Æ£»á¤Ï°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£¼«¤é¤ò¡Ö¸ºÀÇ¥á¥¬¥Í¡×¤È¸Æ¤Ö¡£YouTube¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï38Ëü¿Í¡¢X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï16¡¦9Ëü¿Í¡£23Ç¯¤Ë¤ÏNHKÅÞ¤«¤éÀéÂåÅÄ¶èµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÍîÁª¡£Êý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤«¤éÎ¥ÅÞ¤·¡¢°Ê¸å¤ÏÌµ½êÂ°¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£