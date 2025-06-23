J3¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡¥¯¥é¥ÖÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦¹â¾¾»Ô¤Ç½é¾¡Íø¤È¤Ê¤é¤º¡Ú¹áÀî¡Û
¥µ¥Ã¥«ーJ3¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤Ï¤ª¤È¤È¤¤(21Æü)¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤ÈÂÐÀï¡£¥¯¥é¥ÖÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¢¹â¾¾»Ô¤Ç½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²°Åç¥ì¥¯¥¶¥à¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¡¢Ìó3300¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¯¥¶¥à¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÌÚÆâ¾½»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£
½ç°Ì¤¬¶á¤¤ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤òÁê¼ê¤ËÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤Ç¤¹¡£
Á°È¾¤ÏÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¹¶¼é¤È¤â¤Ë¸«¤»¾ì¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¤ì¤º¡¢0－0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸åÈ¾20Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥¯¥í¥¹¥Ðー¤«¤éGK¤Îº£Â¼¤ØÄ·¤ÍÊÖ¤ê¡¢ÄË¤¤¼ºÅÀ¡£
¤½¤Î¸å¤â¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤ÏÎÏµÚ¤Ð¤º¡¢0－1¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¤Þ¤¿¤â¹â¾¾½é¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢½ç°Ì¤Ï17°Ì¤Ë¸åÂà¤Ç¤¹¡£