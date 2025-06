2025年大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とサンエックスの人気キャラクター「リラックマ」がコラボレーション! ”ミャクミャク” なリラックマが登場、これは気になる新アイテム!2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)とサンエックスの「リラックマ」のコラボレーションが決定、大阪・関西万博公式キャラクターである「ミャクミャク」とリラックマがコラボレーションした2025大阪・関西万博公式ライセンスグッズがやってくる。

本商品は、『2025年大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店』でしか買えない限定商品。スペシャルな万博スタイルになったリラックマはひと味違う魅力がたっぷりだ。大阪・関西万博公式キャラクターである「ミャクミャク」を手に持っている、リラックマ・コリラックマのぶらさげぬいぐるみや、「ミャクミャク」のような柄の寝袋に包まれ、寝袋を脱ぐとリラックマ・コリラックマの耳やおなかが「ミャクミャク」柄になっているぬいぐるみなど、ラインナップは全4種類。大阪・関西万博とのコラボならではの特別なデザインで、リラックマファンのみならず思わず手に取りたくなるスペシャル感溢れるアイテムに仕上がってる。お一人様あたりのご購入数には制限を設けられているのでご注意を。2025年6月25日(水)よりお取り扱いスタート!ミャクミャクカラー&デザインに彩られたいつもと違うリラックマたちを愛でてみてね。(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.