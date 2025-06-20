¥É·³¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤¼ºå¿À¥æ¥Ë¡©¡¡Ì¾Á°¤ÈÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ä¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÂ£¤ê¼ç¡É
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¡Ä¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯¤¬
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 4¡¼3 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¸«´·¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¸ò¤¶¤Ã¤Æ³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬¤½¤Î¥ï¥±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¡¼¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¦¥¨¥¢¤¬¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë³Ý¤«¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Âµ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²«¿§¤¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤¤¡©¡×¤È¡¢ÇØÃæ¤Î¡ÖGUERRA 00¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤«¤éºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ï¥Ó¡¼¡¦¥²¥éÅê¼ê¤È¤Ï¥ì¥¤¥º»þÂå¤Î2022Ç¯¡¢2023Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥²¥é¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤«¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î»þ¤ËÄÌÏ©¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡¢Èà¤¬¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¥Ë¥³¤ê¡£ËþµÊ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾åÌîÌÀÞ« / Akihiro Ueno¡Ë