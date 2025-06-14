[6.14 J2第19節](Ksスタ)

※18:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 3 大崎航詩

MF 8 齋藤俊輔

MF 15 長尾優斗

MF 39 山本隼大

FW 7 渡邉新太

FW 45 寺沼星文

控え

GK 21 松原修平

DF 4 牛澤健

DF 71 フォファナ・マリック

MF 10 前田椋介

MF 16 塚川孝輝

MF 17 芦部晃生

MF 99 加藤千尋

FW 22 久保征一郎

FW 44 奥田晃也

監督

森直樹

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 4 今津佑太

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 11 西川潤

MF 16 西澤健太

MF 27 櫻井辰徳

MF 33 西矢健人

FW 34 山田寛人

控え

GK 35 内山圭

DF 23 北島郁哉

DF 37 森下怜哉

DF 91 上原牧人

MF 2 松本凪生

MF 44 堀米勇輝

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 9 ジョー

FW 19 鈴木大馳

監督

小菊昭雄