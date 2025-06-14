水戸vs鳥栖 スタメン発表
[6.14 J2第19節](Ksスタ)
※18:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 15 長尾優斗
MF 39 山本隼大
FW 7 渡邉新太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 71 フォファナ・マリック
MF 10 前田椋介
MF 16 塚川孝輝
MF 17 芦部晃生
MF 99 加藤千尋
FW 22 久保征一郎
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
DF 37 森下怜哉
DF 91 上原牧人
MF 2 松本凪生
MF 44 堀米勇輝
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 9 ジョー
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
※18:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 15 長尾優斗
MF 39 山本隼大
FW 7 渡邉新太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 71 フォファナ・マリック
MF 10 前田椋介
MF 17 芦部晃生
MF 99 加藤千尋
FW 22 久保征一郎
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
DF 37 森下怜哉
DF 91 上原牧人
MF 2 松本凪生
MF 44 堀米勇輝
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 9 ジョー
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄