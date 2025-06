※写真はイメージです

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。6月9日(月)の放送では、「ライブのMCは……『長いほうが好き』or『短いほうが好き』どっち?」というテーマで投票を実施。その結果と共に、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)のトークもご紹介します。

アンジー教頭、こもり校長

ライブのMCは……「長いほうが好き」or「短いほうが好き」どっち?こもり校長:俺はね、断然「短い派」。長いのはちょっと……。「テンポよく曲を楽しみたい!」って思っちゃう。アンジー教頭:意外と校長そうなんだ!? 私、校長のライブ(GENERATIONS from EXILE TRIBE)を観に行ったとき、「もっとMC聴きたいな〜」って思ったことあるよ!こもり校長:いやいや、俺ら本編中はほとんど喋んないから(笑)。喋るのはアンコールのときくらいだし。アンジー教頭:しかもさ、校長、マイク持たずに喋るときがあって。めっちゃ声でかい(笑)。こもり校長:それは確かにある(笑)。●「長いほうが好き」75%●「短いほうが好き」25%こもり校長:でも投票結果を見ると、みんな「長い派」なんだね。アンジー教頭:ね、ちょっと意外だったかも。でも、その分ライブでアーティストの人となりを感じられるってのもあるよね。――トークと音楽、どちらを重視するかで好みが分かれるMCタイム。あなたはどっちですか?



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X:@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624