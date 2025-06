ファミリーマートの夏の定番「チョコミントフェア」が、2025年もパワーアップして登場!

2024年に好評だった人気商品が再登場するほか、新作も加わった全14種のラインナップがそろいます。

スイーツやドリンク、焼き菓子からパンまで、さまざまなジャンルでチョコミントの爽快感を楽しめる期間限定商品をまとめて紹介していきます☆

ファミリーマート「チョコミント」フェア2025

2024年からさらに商品数を増やし、冷たいスイーツや焼き菓子、パン、チルド飲料まで、ジャンルを超えて豊富にラインナップされています。

チョコミントフラッペ

価格:334円(税込360円)

発売日:2025年6月10日(火)

フラッペシリーズ総選挙で“飲みたい味”第1位を獲得したチョコミント味が、ついに商品化!

パリパリのチョコチップとミントの爽やかさが楽しめる注目フラッペです。

ワッフルコーンチョコミント

価格:338円(税込)

発売日:2025年6月10日(火)

ミントアイスにチョコソースとチョコチップをトッピング。

ココア味のワッフルコーンとの相性も抜群です。

たべる牧場チョコミント

価格:258円(税込278円)

発売日:2025年6月10日(火)

北海道産ミルク使用の「たべる牧場」シリーズにチョコミントが登場。

ココアクッキーのザクザク感がアクセント。

ぎっしり満足!チョコミント

価格:250円(税込270円)

発売日:発売中

チョコチップたっぷりで、しっかり食べ応えのあるアイス。

ミントの清涼感も楽しめる、王道のチョコミントアイスです。

チョコミントシュー

価格:212円(税込228円)

発売日:2025年6月6日(金)

チョコでコーティングされたシュー生地に、チョコフレーク入りチョコミントクリームをたっぷり詰め込んだ爽やかシュー。

ザクザクきわだつチョコミントクランチ

価格:184円(税込198円)

発売日:2025年6月10日(火)

ザクザク食感とチョコミントの香りが楽しめるクランチチョコ。

暑い季節にぴったりのおやつです。

カントリーマアムミニ チョコっとミント

価格:145円(税込156円)

発売日:2025年6月10日(火)

すっきりしたミントとチョコの絶妙なバランス。

小粒タイプでシェアにもぴったりなミニサイズのカントリーマアムです。

チョコミントドリンク

価格:239円(税込258円)

発売日:2025年6月10日(火)

今年は15%増量でリニューアル。

チョコミントのすっきり感とチョコのまろやかさをバランスよく楽しめます。

チョコミントタルト

価格:176円(税込190円)

発売日:2025年6月10日(火)

チョコタルトにさわやかなミント生地を合わせ、見た目も味わいも進化。

満足感たっぷりの焼き菓子です。

チョコミントロールケーキ

価格:167円(税込180円)

発売日:2025年6月10日(火)

ミント風味のクリームにチョコチップを加え、ふわふわの生地で包んだロールケーキ。

甘さと清涼感のバランスが魅力。

とろけるチョコミントクッキー

価格:139円(税込150円)

発売日:2025年6月10日(火)

ミントクッキーにココアビスケットを加えた、なめらかでしっとりとした食感の焼き菓子。

チョコミントメロンパン

価格:156円(税込168円)

発売日:2025年6月10日(火)

チョコチップ入りミントビス生地に、ミントホイップ&チョコチップをサンド。

どこから食べてもチョコミントなメロンパンです。

チョコたっぷり チョコミント蒸しケーキ

価格:135円(税込145円)

発売日:2025年6月10日(火)

ミント生地に削りチョコとチョコチップを混ぜ込んだ、ふんわり蒸しケーキ。

チョコミントサンド

価格:348円(税込375円)

発売日:2025年6月10日(火)

ミントホイップ&チョコレートをサンドした冷やしておいしいスイーツ系サンド。

見た目も爽やかで夏にぴったり!

人気のチョコミント商品が勢ぞろい!

ファミリーマート「チョコミント」フェア2025の紹介でした。

