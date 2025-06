世界的人気を誇る『怪獣8号』を題材としたスマートフォン・PC向けゲーム『怪獣8号 THE GAME』の事前登録者数が30万人を突破。公式Xにてスペシャルプレゼントが当たる企画が開催される。2020年より『少年ジャンプ+』(集英社)にて連載中の松本直也による人気漫画を原作としたアニメ『怪獣8号』は、日常的に怪獣が人々を脅かす世界で市民を守るため怪獣を討伐する「日本防衛隊」と、襲い来る怪獣との大迫力のバトルを描いている。原作コミックスは国内累計発行部数1800万部を突破し、『少年ジャンプ+』での累計閲覧数は7億超えを記録(2025年4月現在)。2024年4月〜6月に放送されたアニメは、主要な動画配信サービスにおいて国内デイリーランキングで1位を獲得するなど高い人気を誇る。また、2025年3月28日から第1期総集編/同時上映「保科の休日」が劇場公開され、2025年7月には第2期の放送も決定している。

そんな世界的人気を誇る『怪獣8号』を題材としたスマートフォン・PC向けゲーム『怪獣8号 THE GAME』は、Akatsuki Games、TOHO、Production I.Gという強力なチームによって展開される。現在、事前登録数に応じて、ゲームプレイ開始時にプレイヤーへキャラクターや豪華アイテムをプレゼントするキャンペーンを実施しているが、今回事前登録者数が30万人を達成し、ゲーム内で使用できるTHE GAMEガチャチケット×10の配布が決定した。ちなみに事前登録50万人を達成すると、★4[はるか高みへ]亜白ミナを獲得できる。さらに50万人達成以降もさらなるキャラクターやアイテムが用意されている。そしてこのたび、『怪獣8号 THE GAME』公式Xにて、スペシャルなプレゼントが当たるキャンペーンの開催が決定。今回はオリジナルキャラクター・四ノ宮サガンの声を担当する鬼頭明里さんのサイン色紙が、抽選で1名様にプレゼントされる。参加方法は、@Kj8_TheGame と@KaijuNo8_O をフォロー、キャンペーン投稿をリポストするだけ。締め切りは2025年6月8日(日)の23:59まで。ぜひこの機会をお見逃しなく!(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也/集英社(C)Akatsuki Games Inc./TOHO CO., LTD./Production I.G