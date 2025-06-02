¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ÎÌ´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¡¹â¹»ÁíÂÎ¡¦ºÇ½ªÆü¡ÚÆÁÅç¡Û
¹â¹»À¸¥¢¥¹¥êー¥È¤Îº×Åµ¡¢5·î30Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¸©¹â¹»ÁíÂÎ¤Ï6·î2Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯À¸¡¢ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤ËÎ×¤à¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¡¢¿·µÏ¿¤Î½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Î¦¾å¶¥µ»¤Ë¤Ï¡¢27¹»¤«¤éÁíÀª518¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó·è¾¡¡£
°¤Æî¸÷¹â¹»3Ç¯¡¢°æ¾åÄ¾ºÈÁª¼ê¤Ï¡¢5¥áー¥È¥ë20¥»¥ó¥Á¤Î¸©¥¿¥¤µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¹¡£
Âç²ñ2Ï¢ÇÆÃæ¤Î°æ¾åÁª¼ê¡¢4¥áー¥È¥ë93¥»¥ó¥Á¤Î»îµ»¡£
2²óÌÜ¤Ç·Ú¡¹¤È¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÂç²ñµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±©¥Î±ºÃæ³ØÎ¦¾åÉô¤Î³ôÌÚÀµÉ§³°Éô¥³ー¥Á¤Ç¤¹¡£
°æ¾åÁª¼ê¤òÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¡¢6Ç¯´Ö»ØÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±©¥Î±ºÃæ³ØÎ¦¾åÉô¡¦³ôÌÚÀµÉ§ ¥³ー¥Á¡Ë
¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÉ÷¤¬¤æ¤ë¤¤»þ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬ÎÉ¤¤¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö¿á¤Î®¤·¡×¤¬¡¢É÷¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ôÌÚÀµÉ§ ¥³ー¥Á¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÊÉ÷¤¬¡Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡ÊÂÎ¤¬¡ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢É÷¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
°æ¾åÁª¼ê¡¢5¥áー¥È¥ë10¥»¥ó¥Á¤Î»îµ»¡£
ÂÎ¤¬²£¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢1²óÌÜ¤Ï¼ºÇÔ¡£
¡Ê³ôÌÚÀµÉ§ ¥³ー¥Á¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¡ÊÂÎ¤¬¡ËÎ®¤ì¤Æ¤ë¡¢Î®¤ì¤Æ¤ë¡×
¡Ê°æ¾åÄ¾ºÈ Áª¼ê¡Ë
¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢½¤Àµ¤È¤«²¿¤¬Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÄ·¤Ù¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¡×
É÷¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ã»¤¯¤Æ¹Å¤¤¥Ýー¥ë¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5¥áー¥È¥ë10¥»¥ó¥Á¤Î2²óÌÜ¡£
2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤Í¥¾¡µÏ¿¤ÈÆ±¤¸¡¢5¥áー¥È¥ë10¥»¥ó¥Á¤òÀ®¸ù¡£
Â³¤¤¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸©Æâ¤Ç¤ÏÃ¯¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢5¥áー¥È¥ë21¥»¥ó¥Á¡£
²ñ¾ì¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê5m21cm¥¯¥ê¥¢¡Ë
¡Ê±©¥Î±ºÃæ³ØÎ¦¾åÉô¡¦³ôÌÚÀµÉ§ ¥³ー¥Á¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤¿ー¡¢º£Ç¯¤ÎÂè°ìÌÜÉ¸¥¯¥ê¥¢¡×
¸«»ö¡¢5¥áー¥È¥ë21¥»¥ó¥Á¤ÇÂç²ñ»°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£
16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡¢¸©¿·µÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°æ¾åÄ¾ºÈ Áª¼ê¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸©µÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸©ÁíÂÎ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¹Åç¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ç5¥áー¥È¥ë30¥»¥ó¥Á°Ê¾åÄ·¤ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤Í¥¾¡¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸©¹â¹»ÁíÂÎºÇ½ªÆü¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÆÁÅç»ÔÎ©¤Î½ÓÂ¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡×
ÆÁÅç»ÔÎ©¤Î½ÓÂ¥³¥ó¥Ó¡£
1¿ÍÌÜ¤Ï3Ç¯¤Î¡¢É´¡¹°ÉÁÖÍÕÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
É´¡¹¤µ¤ó¤Ï100m¥Ïー¥É¥ë¤Ç2024Ç¯¡¢13ÉÃ96¤Î¸©¹â¹»¥¿¥¤µÏ¿¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤ÇµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê½÷»Ò100m¥Ïー¥É¥ë¡¦·è¾¡¡Ë
5¥ìー¥ó¤ÎÉ´¡¹Áª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½ù¡¹¤Ëº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ1°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¤·¤«¤·¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥à¤Ï14ÉÃ25¡£
¸©¹â¹»µÏ¿¤Î¹¹¿·¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç»ÔÎ©3Ç¯¡¦É´¡¹°ÉÁÖÍÕ Áª¼ê¡Ë
¡Ö¿·µÏ¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁö¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤º²ù¤·¤¤¡×
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤â¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¡×
¡Ê²ñ¾ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡Ë
¡ÖÆÁÅç»ÔÎ©¡¦Æ£°æËþ·î¡×
¤â¤¦1¿Í¤¬¡¢3Ç¯¤ÎÆ£°æËþ·îÁª¼ê¡£
2024Ç¯¤Î¿·¿ÍÀï¤Ç¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥¶¥µ»5´§¤òÃ£À®¡£
º£Âç²ñ¤Ï1Æü¡¢100¥áー¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½÷»Ò200m·è¾¡¡Ë
7¥ìー¥ó¤ÎÆ£°æÁª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥¹¥Ôー¥É¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ1°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿Æ£°æÁª¼ê¡£
¥¿¥¤¥à¤Ï25ÉÃ00¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î¸©¹â¹»µÏ¿¹¹¿·¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç»ÔÎ©3Ç¯¡¦Æ£°æËþ·î Áª¼ê¡Ë
¡Ö»Í¹ñÁíÂÎ¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ç24ÉÃÂæ¡×
¡Ö¸©¹â¹»µÏ¿¹¹¿·¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎý½¬ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ó·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÌÄÌç±²Ä¬¹â¹»3Ç¯¤Î¸ÅÎÓÑÛÇµÁª¼ê¤¬¡¢5²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç11¥áー¥È¥ë98¥»¥ó¥Á¤òÄ·¤ÓÍ¥¾¡¡£
Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤È¹ç¤ï¤»¡¢Ä·Ìö¼ïÌÜ2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢14Æü¤«¤é°¦É²¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»Í¹ñÁíÂÎ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤¬³ð¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢·ë²Ì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤âÎ®¤·¤¿´À¤äÎÞ¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤³¤½¤¬°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡£
°ìÊý¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«ー·è¾¡¤Ï¡¢11Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¿å¿§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¦ÆÁÅç»ÔÎ©¤È¡¢2012Ç¯°ÊÍè¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÆÁÅç¾¦¶È¤¬ÂÐÀï¤Ç¤¹¡£
³«»ÏÁá¡¹¡¢»î¹ç¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£
Á°È¾3Ê¬¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥óµíÈø¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢8ÈÖ¡¦Åì³¤ÎÓ¡£
ÆÁÅç»ÔÎ©¤Ï¤µ¤é¤ËÁ°È¾20Ê¬¤ËµíÈø¡¢30Ê¬¤Ë¤Ï9ÈÖ¡¦Æ£Â¼¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¡¢3ÂÐ0¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤ÆÁÅç»ÔÎ©¤Ï¸åÈ¾5Ê¬¡¢Åì³¤ÎÓ¤¬¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¡¢4ÂÐ0¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆÁÅç¾¦¶È¤Ï¸åÈ¾33Ê¬¡¢12ÈÖ¡¦Æó¥Ãµµ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£
ÆÁÅç»ÔÎ©¤¬4ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Âç²ñ11Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç»ÔÎ©¡¦µíÈøÎ§µ® ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¡Öº£¤Þ¤ÇÁ´Á³ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ²¿¤È¤«1ÅÀ·è¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤éÆþ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë·ø¼éÂ®¹¶¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¡¢1²óÀï¡¢2²óÀï¤ÈÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×