福島vs相模原 スタメン発表
[6.1 J3第14節](あいづ)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 3 松長根悠仁
DF 55 柴田徹
MF 6 上畑佑平士
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
FW 29 石井稜真
監督
寺田周平
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 17 竹内崇人
MF 18 三鬼海
MF 36 中塩大貴
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 7 河野諒祐
DF 28 小笠原佳祐
MF 22 福井和樹
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 99 イスマイラ
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 3 松長根悠仁
DF 55 柴田徹
MF 6 上畑佑平士
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 18 矢島輝一
FW 29 石井稜真
監督
寺田周平
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 17 竹内崇人
MF 18 三鬼海
MF 36 中塩大貴
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 7 河野諒祐
DF 28 小笠原佳祐
MF 22 福井和樹
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 99 イスマイラ
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト