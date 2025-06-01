[6.1 J3第14節](あいづ)

※14:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

DF 25 當麻颯

DF 28 鈴直樹

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

MF 30 狩野海晟

FW 10 森晃太

FW 14 中村翼

FW 40 樋口寛規

控え

GK 31 安西駿

DF 3 松長根悠仁

DF 55 柴田徹

MF 6 上畑佑平士

MF 37 由井航太

MF 38 粟野健翔

FW 9 清水一雅

FW 18 矢島輝一

FW 29 石井稜真

監督

寺田周平

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 33 常田克人

MF 4 島川俊郎

MF 8 大迫塁

MF 17 竹内崇人

MF 18 三鬼海

MF 36 中塩大貴

FW 9 ラファエル・フルタード

FW 11 武藤雄樹

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 5 田代真一

DF 7 河野諒祐

DF 28 小笠原佳祐

MF 22 福井和樹

MF 24 杉本蓮

MF 27 西山拓実

FW 14 高木彰人

FW 99 イスマイラ

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト