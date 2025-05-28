¡Ö¤Ä¤¤¤ËÆü»º¼Ö¤ÎÁª¼êÂßÍ¿¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ä²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò¡È·Ð±Ä´íµ¡¡ÉÆü»º¤¬¼êÊü¤¹Æü¡¡J2¹ß³Ê´íµ¡¤Ë¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J1¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬ÅÚÉ¶ºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¡¢¸½ºß¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¡£J¥ê¡¼¥°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ33Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëJ2¹ß³Ê¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£°ìÊý¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ïµð³Û¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¡¢·Ð±ÄºÆ·ú¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÇäµÑ¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¹¤éÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾Ìç¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖNISSAN¡×¤Î¥í¥´¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Î¤«¡£Î¢Â¦¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Þ¥ê¥Î¥¹ÄãÌÂ¤Î¸µ¶§¤ÈÓñ¤«¤ì¤ëSD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤È¤Ï
¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤Î¡ÈÂ¤È¿¡É
¡¡ÅÁÅý¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¹¶·â¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¤¡£³«Ëë¤«¤é17»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ2¾¡10ÇÔ5Ê¬¤±¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤Ï11¡£4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î7Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Ï¢ÇÔÃæ¤Ë¤Ïº£µ¨½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤ò¹¹Å³¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¤â¾å¸þ¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡5·î25Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò3-1¤Ç²¼¤·¡¢12Àï¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢
¡Ö3ÆÀÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÍí¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢FW¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¡ÈÂ¤È¿¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤òÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢4·î20Æü¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Î¸å¤Ç¤Ï¡¢¡È´ÆÆÄ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤êÊý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÃÑ¤ò¤«¤¯¡É¤Èµ¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¸øÁ³¤ÈºÓÇÛÈãÈ½¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬¥í¥Ú¥¹ËÜ¿Í¤Ë¡È¹Ô¤²á¤®¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¸·½ÅÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ÆÀÅÀ¤ò¾å¤²¤¿¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¡£²Ð¼ï¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ëÂÎÀ©¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¤â¥Ð¥é¥Ð¥é
¡¡Áª¼ê¤òÂ«¤Í¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤«¤é¤·¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¡£
¡¡°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾ÌîÅØSD¤Î¾·æÛ¤Ç¤¢¤ë¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¶¯²½Ã´Åö¤À¤Ã¤¿À¾Ìî»á¤ò¡¢Ãæ»³¾¼¹¨¼ÒÄ¹¤¬ºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë°ú¤È´¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÇÂ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ò°ú¤È´¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°ÛÎã¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÁ°Ç¤¤Î¥ì¥Ã¥º»þÂå¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿¦°÷¤¬°¢Á³è«Á³¤Ç¤·¤¿¡£¶¯²½Éô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤¼À¾Ìî¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤«¡©¡¡¤È¼ÒÄ¹¤ØÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¿ÍÊª¤â¤¤¤¿¡×¡Ê¥Þ¥ê¥Î¥¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡·ë¶É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÃæ»³¼ÒÄ¹¤ÏÀ¾Ìî»á¤ò°ìÃ¶¡¢±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊCFG¡Ë¤Ø»ö¼Â¾å¤Î¡È½Ð¸þ¡É¤ò¤µ¤»¤¿¡£CFG¤ÏÆü»º¡ÊÌó75¡ó¡Ë¤Ë¼¡¤°¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÂç³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÊÌó20¡ó¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¤Û¤È¤Ü¤ê¤òÎä¤Þ¤·¤¿¸å¡¢º£µ¨¤«¤éÀ¾Ìî»á¤ò¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½¤òÅý³ç¤¹¤ëSD¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ¾ÌîSD¤Ï¸½ºß¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀªÃæ¿´¤«¤é¡¢²¤½£ÀªÃæ¿´¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤òÌÏº÷¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥í¥Ú¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÀª¤Î»Îµ¤¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÀ¾Ìî»á¤¬º£µ¨¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹â¤Î´ÆÆÄ¡×¤È¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Á°½Ð¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£²òÇ¤¤ò¼õ¤±¡¢À¾Ìî»á¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤ÈÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÏºòÇ¯¤â¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥¨¥ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¤Îµ¿Ç°¤ÎÀ¼¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ì¾Ìç¥Á¡¼¥à
¡¡¸½ºß¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï11¤Ç¡¢J1»ÄÎ±·÷Æâ¤Î17°Ì¤È¤Îº¹¤Ï8¡£²ÆÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢´û¤ËJ2¹ß³Ê¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¡¢¤¤¤ä¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Ìç¥Á¡¼¥à¤À¡£¥×¥í²½°ÊÁ°¤Ï¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤È¤·¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡2²ó¡£ÌÚÂ¼ÏÂ»Ê¡¢¿å¾Âµ®»Ë¡¢¾¾±ÊÀ®Î©¤é¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÍÊ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡¡1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¤Ë¤Ï¡Ö²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢10¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£1995Ç¯¤Ë¤ÏJ1Í¥¾¡¡£1999Ç¯¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤òµÛ¼ý¹çÊ»¤·¡¢¡ÖF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡×¤È¤Ê¤ë¡£2003Ç¯¤È2004Ç¯¤Ë¤Ï²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2019Ç¯¤È2022Ç¯¤Ë¤âÍ¥¾¡¤ò½Å¤Í¤¿¡£Í¥¾¡5²ó¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤Ç¡¢¤½¤Î¼¯Åç¤È¶¦¤Ë¡¢°ìÅÙ¤âJ2¤ËÍî¤Á¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£OB¤Ë¤ÏÀî¸ýÇ½³è¡¢°æ¸¶ÀµÌ¦¡¢¾¾ÅÄÄ¾¼ù¡¢Ãæß·Í¤Æó¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¤éÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾Ìç¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤ÎÇäµÑ¤â
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¤âÀÞ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤µ¤é¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Æ²ñ¼Ò¡¦Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¶ì¶¤Ç¤¢¤ë¡£Æü»º¤¬2024Ç¯ÅÙ·è»»¤Ç6000²¯±ß°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¡¢ÆâÅÄÀ¿¼ÒÄ¹¤ÏÂàÇ¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖRe:Nissan¡×¤Ê¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¡¢·Ð±ÄºÆ·ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤ËÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ë¤¢¤ëËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤ÎÇäµÑ¤ä¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ÎÄÉÉÍ¹©¾ì¤Ê¤É¤ÎÊÄº¿¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2Ëü¿Í¤â¤Î¿Í°÷ºï¸º¤â·×²èÃæ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡¢Âç¥ê¥¹¥È¥é¤À¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¤Î´°Á´Å±Âà¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤â
¡¡¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¤¿2008Ç¯°Ê¹ß¡¢¤ä¤Ï¤êÆü»º¤Ï¶ì¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£10²¯±ß¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ø¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤ò»ß¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹ËÜÂÎ¤âºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢Åö»þ¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥ó¼ÒÄ¹¤¬ºÎ¤Ã¤¿»Üºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥Þ¥ê¥Î¥¹³ô¤ÎÁý»ñ¡£°ú¤¼õ¤±Àè¤ÏÁ°½Ð¤ÎCFG¡£CFG¤Ï±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ê¤É¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Á¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤ÎÅê»ñ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤À¡£¤³¤ÎCFG¤¬¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î³ô¼°19.95¡ó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¼¡¡¹¤ÈÍÎÏ³¤³°Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£2019Ç¯¡¢2022Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁ°Îã¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î´íµ¡¤Ç¤â¡¢³ô¤ÎÇäµÑ¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¼ÂºÝ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤¤Ï´û¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£µ¨¤Î¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ËÂßÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü»º¼Ö¤òÆÍÁ³°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï²áµî¤ÎÆü»º¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê²£ÉÍ¹ñºÝÁí¹ç¶¥µ»¾ì¡Ë¡×¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤¬ÍèÇ¯2·î¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ»Ô¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÁ°²ó¤Î2021Ç¯¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ÎºÝ¤âÆñ¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿Ì¾¸¢¤Ï5Ç¯·ÀÌóÁí³Û6²¯±ß¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü»º¤¬·Ð±ÄºÆ·ú¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Î3Ç¯´Ö¤ÏÇ¯1²¯±ß¡¢»Ä¤ê2Ç¯¤òÇ¯1²¯5000Ëü±ß¤Î¡ÈÊ¬³ä¡É¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¡¡Á°²ó¤Ç¤¹¤é¤½¤ì¤À¤«¤é¡¢¸½¾õ¡¢Æü»º¤Î·Ð±Ä¾õÂÖ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÌ¿Ì¾¸¢·ÀÌó¤Î±äÄ¹¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡È°Â¤¤Çã¤¤Êª¡É
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÇäµÑ¤¬ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³ô¼°61.6¡ó¤ò¥á¥ë¥«¥ê¤ËÇäµÑ¤·¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î°ûÎÁÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡×¤¬¡¢J3ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Êº£µ¨¤ÏJ2¡Ë¤òÇã¼ý¡£½é¤á¤Æ³°¹ñ´ë¶È¤¬É®Æ¬³ô¼ç¤Î¥Á¡¼¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼¯Åç¤Î¾ùÅÏ¶â³Û¤Ï16²¯±ß¤Ç¤¹¡£²¤½£¥ê¡¼¥°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°Â¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î²¬ÅÄÉð»ËÉû²ñÄ¹¤¬Àä¶ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÇã¼ý¶â³Û¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¤ï¤º¤«3²¯±ß¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤ÀÆ±Á³¤Î¶â³Û¤Ç¤³¤ì¤«¤é¿¤ÓÂå¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡¢J¥¯¥é¥Ö¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸æ¤Î»ú¤Ç¤¹¡×¡ÊJ¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡J¥¯¥é¥Ö¤Ï¡È°Â¤¤Çã¤¤Êª¡É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ì¾Ìç¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë¤ÏÇã¤¤¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö³èÆ°·ÑÂ³¡×
¡¡5·î24Æü¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¤ÏÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò¡Ö³èÆ°·ÑÂ³¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¿®¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜ¼Ò¤È¼çÎÏ¹©¾ì¤ÎÇäµÑ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷¤Î15¡ó¤¬À°Íý¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢µÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥´¡¼¥ó¼ÒÄ¹¤Ï²áµî¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤ÎºÝ¡¢¡ÖÄÙ¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿ÌîµåÉô¤òµÙÉô¤Ë¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥´¡¼¥ó¼«¿È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë°¦Ãå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥´¡¼¥ó¤Ï¤È¤¦¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éNISSAN¤ÎÌ¾¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤ÎÆü»º¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤ÏÌµÍý¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡¢CFG¤«¡¢Â¾¤ÎÍÎÏ´ë¶È¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤è¤Û¤É¶¯²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢J2¤Ë¹ß³Ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æü»º¤¬¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò»ý¤Ä²ÁÃÍ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Çö¤ì¡¢ÇäµÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£»Ä¤ê21»î¹ç¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÀï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£
¾®ÅÄµÁÅ·¡Ê¤ª¤À¡¦¤®¤Æ¤ó¡Ë¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô