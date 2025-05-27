ÌÜ¸µ¤âËË¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤È¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ú¥»¥¶¥ó¥Ì¡Û¡Ö¿·ºî¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー♡
2025Ç¯6·î¾å½Ü¡¢¡ÚCEZANNE¡Ê¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ë¡Û¤«¤é¥ï¥ó¥Èー¥ó¥á¥¤¥¯¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥Áー¥¯¡¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î5¿§¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤³¤Ê¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£È©¤Ë¤Ê¤¸¤à¤è¤¦·×»»¤µ¤ì¤¿È¯¿§¤È¼Á´¶¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤ËÊØÍø¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÍê¤â¤·¤¹¤®¤ë¿·ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥ì¥Ýー¥È¡ª
ÌÜ¸µ¤âËË¤â¡¢¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°À®¡£¥»¥¶¥ó¥Ì¤«¤é¿·ºî¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¥»¥¶¥ó¥Ì¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×Á´2¿§ º¸¤«¤é¡Ò01 ¥Ô¥å¥¢¥³ー¥é¥ë¡Ó¡¢¡Ò02 ¥¯¥é¥Ã¥·ー¥Ô¥ó¥¯ ¡Ó³Æ\847¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯6·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥»¥¶¥ó¥Ì¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥Áー¥¯¡¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿5¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÌÜ¸µ¤ÈËË¤Î¿§Ì£¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¡ÈÇ»Ã¸¥ï¥ó¥Èー¥óÀß·×¡É¡£¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤È°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò³ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´éÁ´ÂÎ¤Î¥Èー¥ó¤òÈþ¤·¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¤´¤È¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò·×»»¡£È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à5¤Ä¤Î¼Á´¶
¤³¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¿§¹ç¤ï¤»¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¸µ¡¦ËË¡¦´é¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¡¢¥Ñー¥Ä¤´¤È¤ÎÈ©¼Á¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢5¼ï¤Î°Û¤Ê¤ë¼Á´¶¤¬1¤Ä¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢A¤Ï·Ú¤ä¤«¤ËÆ©¤±¤ë¥Þ¥Ã¥È¥Áー¥¯¥«¥éー¡¢B¤ÏÇ¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥Ñー¥ëÆþ¤ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£C¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥á¤¬¤¦¤ë¤¦¤ë¤È¤¤é¤á¤¯¥·¥ã¥É¥¦¡¢D¤Ï¥Ä¥ä¤ÈÆ©¤±´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥·¥Þー¥·¥ã¥É¥¦¡¢¤½¤·¤ÆE¤Ï¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤ò»Å¹þ¤á¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Þ¥Ã¥È¡£Ê´¼Á¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢È©¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¯¿§¤Å¤¯¥¦¥©ー¥à¥Èー¥ó¡£´Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ø¥ë¥·ー¤Ê°õ¾Ý¤Ë
¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡× 01 ¥Ô¥å¥¢¥³ー¥é¥ë \847¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö01 ¥Ô¥å¥¢¥³ー¥é¥ë¡×¤Ï¡¢È©¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤Ê¤¸¤à½À¤é¤«¤Ê¥³ー¥é¥ë¥Ùー¥¸¥å¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥éー¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥©ー¥à¥Èー¥ó¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¸÷¤ËÆ©¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿§¤È¤·¤Ã¤È¤ê¥Ñ¥¦¥Àー¤¬¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÇÈ©¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÌÜ¸µ¤âËË¤â¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¤³¤Ê¤ì¤¿¥ï¥ó¥Èー¥ó¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¡£¥Ñー¥ë¤â¥®¥é¥®¥é´¶¤Î¤Ê¤¤Á¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â»È¤¨¤ë½ÀÆð¤µ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£È©¤Î¥Èー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É²¹ÅÙ´¶¤Î¥³ー¥é¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¥âー¥É¤Ë¡£¡ÈÂç¿Í¤Î²Ä°¦¤²¡É¥¯ー¥ë¥Èー¥ó¥Ô¥ó¥¯
¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡× 02 ¥¯¥é¥Ã¥·ー¥Ô¥ó¥¯ \847¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö02 ¥¯¥é¥Ã¥·ー¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¡ÈÂç¿Í¤Î²Ä°¦¤²¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤¯¤¹¤ß´¶¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¯ー¥ë¥Èー¥ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¡£´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤¬È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢À¡¤ó¤À°õ¾Ý¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤É¤³¤«Ñ³¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ´éÎ©¤Á¤¬¤Ü¤ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢5¼ï¤Î¼Á´¶¤¬¤â¤¿¤é¤¹Á¡ºÙ¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤Î¤ª¤«¤²¡£¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤â»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¿§µ¤¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤â¡¢Æ©ÌÀ´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë·ì¿§´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÀäÌ¯¥«¥éー¡£Ãæ¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢B¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£Ç¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢É¡¤ÎÂ¦ÌÌ¤äÉ¡Àè¡¢¹õÌÜ¤Î²¼¤Ë¤Á¤ç¤ó¤ÈÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤È²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÄ¾¤·¤äÎ¹¹Ô¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÉ¬»ê¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍ½´¶¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£ ¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥åーµ»ö¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
writer¡§Kaori.F