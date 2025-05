『呪術廻戦』 「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションしたテーマカフェ『呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ カフェ』が、東京・愛知・大阪で2025年6月12日(木)より期間限定オープンする。集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部(デジタル版含む)を突破する大人気コミック『呪術廻戦』(芥見下々・著)。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折/渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。さらに続編となる「死滅回游」の制作も決定し、ますます盛り上がりをみせている。

そしてこのたび、『呪術廻戦』 「懐玉・玉折」に登場する人気キャラクター達と、子どもから大人まで長きにわたり幅広い世代から愛され続けているサンリオのキャラクターである「シナモロール」「ポムポムプリン」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「こぎみゅん」などの「サンリオキャラクターズ」との ”放課後” をテーマにしたテーマカフェが開催される。メニューは、五条悟×シナモロール、夏油傑×ルロロマニック、家入硝子×ハンギョドン、七海建人×ポムポムプリン、灰原雄×コロコロクリリン、天内理子×こぎみゅん、伏黒甚爾×バッドばつ丸のバラエティ豊かなバーガーやキャラクターカラーをイメージしたドリンクが登場。また、バーガーメニュー7種のうち1種、サイドメニュー2種のうち1種、ドリンクメニュー7種のうち1種を自由に組み合わせてご注文いただくと、お得なセット価格で提供される。またカフェの利用特典もご用意されている。事前予約(税込770円/1名)を利用し、メニューを注文した方に、「オリジナルマルチケース(全1種)」が1枚プレゼントされる。今年の夏は、スペシャルな空間で、『呪術廻戦』 「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」の楽しいコラボレーションメニュー味わいながら、とっておきの楽しい時間を過ごしちゃおう。(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660907