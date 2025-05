ÊªÎ®µ»½Ñ´ÉÍý»Î»ñ³ÊÇ§Äê¹ÖºÂ2025Ç¯ÅÙ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ªÆüËÜ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¶¨²ñ

日本ロジスティクスシステム協会では、ロジスティクスに関する調査や普及啓発、物流人財育成等を通じて産業界のロジスティクスの高度化を支援しています。

その一環として、2025年度の物流技術管理士資格認定講座を東京・大阪・名古屋にて開催します。

〜物流技術管理士とは?〜

ロジスティクスの視点をふまえ、全体最適の実現を目指して、社内外の関係者と連携しながら物流に関する様々な知識や技法を活用し、物流の計画・管理・運営を通して物流の効率や品質の最適化を推進できる人財、それが物流技術管理士です。

日本ロジスティクスシステム協会にて開催している物流技術管理士資格認定講座をご受講いただき、所定の試験を合格されると物流技術管理士として認定されます。

◆物流技術管理士資格認定講座の特徴

・実務経験豊富な講師陣が指導します。

・ケーススタディ等を通じて、課題解決能力を養います。

・受講者同士の交流を通じて、業界を超えたネットワークの形成ができます。

◆2025年度の講座開催概要

●第156期:オンライン+集合型(東京会場)

・開催期間:2025年6月18日(水)〜2026年1月16日(金)

●第157期:オンライン+集合型(大阪・名古屋会場)

・開催期間:2025年7月9日(水)〜2026年1月23日(金)

●第158期:すべて会場集合型(東京会場)

・開催期間:2025年9月3日(水)〜2026年3月13日(金)

※オンライン+集合型では、オンラインによる座学講義とともに、会場集合によるグループ演習を行います。

≪ご注意≫

諸事情により、上記開催時期・開催形式等が変更になる場合があります。

