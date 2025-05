2025年5月16日(金)より開催の『ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット』のナビゲーターをはじめ、記念すべき1年を盛り上げるべく、ショーンの魅力をメェ〜いっぱいご紹介! 30周年公式アンバサダー ”ショーンバサダー” に中村倫也が就任し、「ファン歴10年以上」と熱い意気込みを語っている。イギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』は今年でキャラクター誕生30周年。これを記念し、東京・渋谷「東京アニメセンター」にて『ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット』が5月16日(金)〜6月29日(日)の計45日間開催、さらに俳優の中村倫也が『ひつじのショーン』30周年公式アンバサダー ”ショーンバサダー” に就任した。

子どもの頃からアードマン・アニメーションズの作品に親しみ、テレビシリーズのDVDをコレクションするなど、『ひつじのショーン』の世界観に魅了されてきた中村倫也。実は、ショーンのスクリーン・デビュー日と同じ、「12月24日」がお誕生日というミラクルな共通点も!そんな中村が、ショーン好きを代表する ”ショーンバサダー” としてショーンの魅力や楽しさをメェ〜いっぱいご紹介してくれるアニバーサリー・イヤーをお楽しみに♪このたび、先日開催されたメディア向け先行内覧会のオフィシャル写真も到着。英国アードマン・アニメーションズの『ひつじのショーン』シリーズだけでなく韓国を中心に大人気の『ウォレスとグルミット』シリーズからも、貴重な資料や展示物を日本のファンの皆様に初お披露目されている。実際に撮影で使われた約260点のコンセプトアートやジオラマ、日本初公開、世界初公開の特別展示も!さらに、Xを中心に話題を集めた、ミニチュア写真家・田中達也とのコラボレーション作品も特別展示されている。会場限定のオリジナル・グッズも豊富に取り揃えられており、『ひつじのショーン』ファンにはたまらない豪華な展覧会に仕上がっている。『ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット』で30周年をお祝いしつつ、ショーンワールドを存分に味わってみてはいかが?(C)&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.(C)&(TM) Aardman Animations Limited / Wallace & Gromit Limited 2025. All Rights Reserved.