¥«ー¥á¥¤¥È¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥×¤òÈ¯Çä¡£¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÀß·×
¥«ー¥á¥¤¥È¤Ï¼«Æ°¼ÖÍÑ¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥ó¥ÉGIGA¡Ê¥®¥¬¡Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÅô»þ¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹À¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿LED»ÅÍÍ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥×¡ÖGIGA LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥× S1800 T20¡¿T16¡Ê°Ê²¼¡¢S1800¡Ë¡×¤ò2025Ç¯3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹âµ±ÅÙLEDºÎÍÑ¤Ç¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤â¹â¤á¤¿LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥×¡ÖGIGA LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥× S1800¡×
¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï½¾ÍèÉÊ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ã¥×Éô¤ÎLED¥Á¥Ã¥×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÅô»þ¤ËLED¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¿§¤ò¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¤ÈÆ±¿§¤Î¥·¥ë¥Ðー¿§¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ãÀµµå¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¢£¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ーÁ´ÂÎ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¾È¼Í
S1800¤ÎLED¥Á¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤ëÈ¯¸÷¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤ë¹âµ±ÅÙ¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Á¥Ã¥×¤Î»ÈÍÑ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤âLED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥×¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î1800lm¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¹âµ±ÅÙLED¥Á¥Ã¥×¤Ï½¾Íè¤Î4Êý¸þ¤«¤é5Êý¸þÇÛÃÖ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×Éô¤ÎLED¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿Ê¬¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎLED¤Ë¤è¤ê¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¤ËÅö¤¿¤ë¸÷¤ÎÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¥à¥é¤Ê¤¯¥ï¥¤¥É¤Ê¾È¼Í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«½¾Íè¤«¤é¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤ÏÊüÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤ë¥¢¥ë¥ß¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢LED¤¬È¯¤·¤¿Ç®¤ò½Ö»þ¤ËµÛ¼ý¤·¡¢³°Éô¤ËÊü½Ð¡£ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÂÑµ×À¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÅÅ°µÊÝ¸î²óÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¹âÅÅ°µ¤«¤éÀ½ÉÊ¤òÊÝ¸î¤·¡¢EV¤äPHEV¡¢HV¤Ê¤É¤Î¹âÅÅ°µ¼ÖÎ¾¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¤Û¤«¤Ë¤â°Û¾ïÈ¯Ç®¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤ÈÅÅÎ®ÃÍ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤·¡¢¥Ð¥ë¥ÖËÜÂÎ¤ÎÈ¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤ë¥µー¥Þ¥ë¥Õ¥©ー¥ë¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎÀ½ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£ÉÊÈÖ¡¿À½ÉÊÌ¾¡¿¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥×
BW360¡¿GIGA LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥× S1800 T20¡¿T20
BW361¡¿GIGA LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥× S1800 T16¡¿T16
¡¦Á´¸÷Â«¡Ê1¸Ä¤¢¤¿¤ê¡Ë¡§1800lm
¡¦È¯¸÷¿§¡§6000K
¡¦¼Ö¸¡ÂÐ±þ
¡¦1Ç¯´ÖÊÝ¾Ú
¡¦1¸ÄÆþ¤ê
¡¦²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î25Æü
¡ÒÊ¸¡á¥É¥é¥¤¥ÐーWebÊÔ½¸Éô¡Ó
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥«ー¥á¥¤¥È
TEL¡§03-5926-1212
https://www.carmate.co.jp/
¡Ú²èÁü¡Û¹âµ±ÅÙLEDºÎÍÑ¤Ç¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤â¹â¤á¤¿LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥×¡ÖGIGA LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥× S1800¡×
¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï½¾ÍèÉÊ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ã¥×Éô¤ÎLED¥Á¥Ã¥×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÅô»þ¤ËLED¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¿§¤ò¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¤ÈÆ±¿§¤Î¥·¥ë¥Ðー¿§¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ãÀµµå¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¢£¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ーÁ´ÂÎ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¾È¼Í
S1800¤ÎLED¥Á¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤ëÈ¯¸÷¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤ë¹âµ±ÅÙ¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Á¥Ã¥×¤Î»ÈÍÑ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤âLED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥×¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î1800lm¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¹âµ±ÅÙLED¥Á¥Ã¥×¤Ï½¾Íè¤Î4Êý¸þ¤«¤é5Êý¸þÇÛÃÖ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×Éô¤ÎLED¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿Ê¬¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎLED¤Ë¤è¤ê¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¤ËÅö¤¿¤ë¸÷¤ÎÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¥à¥é¤Ê¤¯¥ï¥¤¥É¤Ê¾È¼Í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«½¾Íè¤«¤é¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤ÏÊüÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤ë¥¢¥ë¥ß¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢LED¤¬È¯¤·¤¿Ç®¤ò½Ö»þ¤ËµÛ¼ý¤·¡¢³°Éô¤ËÊü½Ð¡£ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÂÑµ×À¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÅÅ°µÊÝ¸î²óÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¹âÅÅ°µ¤«¤éÀ½ÉÊ¤òÊÝ¸î¤·¡¢EV¤äPHEV¡¢HV¤Ê¤É¤Î¹âÅÅ°µ¼ÖÎ¾¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¤Û¤«¤Ë¤â°Û¾ïÈ¯Ç®¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤ÈÅÅÎ®ÃÍ¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤·¡¢¥Ð¥ë¥ÖËÜÂÎ¤ÎÈ¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤ë¥µー¥Þ¥ë¥Õ¥©ー¥ë¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎÀ½ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£ÉÊÈÖ¡¿À½ÉÊÌ¾¡¿¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥×
BW360¡¿GIGA LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥× S1800 T20¡¿T20
BW361¡¿GIGA LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥× S1800 T16¡¿T16
¡¦Á´¸÷Â«¡Ê1¸Ä¤¢¤¿¤ê¡Ë¡§1800lm
¡¦È¯¸÷¿§¡§6000K
¡¦¼Ö¸¡ÂÐ±þ
¡¦1Ç¯´ÖÊÝ¾Ú
¡¦1¸ÄÆþ¤ê
¡¦²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î25Æü
¡ÒÊ¸¡á¥É¥é¥¤¥ÐーWebÊÔ½¸Éô¡Ó
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥«ー¥á¥¤¥È
TEL¡§03-5926-1212
https://www.carmate.co.jp/