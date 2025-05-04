Êì¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¡ÈÌµ¸ÍÀÒ¤Î»Ò¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬È¯³Ð¡¡¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×²ÈºÛÄ´ºº´±¤¬¸«¤¿¡ÈÆ©ÌÀ¤Ê¡ÉÀ¸³è¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¸ÍÀÒ¡×¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ë¸ÍÀÒ¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¡Ö½¢ÀÒ¡×¤È¤¤¤¦¡£
½¢ÀÒ¤Ë»ê¤ë¥±ー¥¹¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¿Æ¤¬»Ò¤Î½ÐÀ¸ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¸ø¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤È¤ÎÀÜÅÀ¤âËþÂ¤Ë¤â¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤·¡¢ÍÜ°éÃæ¤Î¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£
¸½Ìò¤Î²ÈºÛÄ´ºº´±¡¦¹âÅçÁï»Ò»á¡ÊµþÅÔ²ÈÄíºÛÈ½½ê¡¦¼¡ÀÊ²ÈºÛÄ´ºº´±¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¸ì¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï²ÈºÛÄ´ºº´±¡¦¹âÅçÁï»Ò»á¤ÎÃø½ñ¡Ö²ÈºÛÄ´ºº´±¡¢¤³¤³¤í¤Î¿¹¤òÊâ¤¯¡×¡ÊÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µ»öÃæ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè3²ó¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡È¥È¥«¥²¤Î¿¬Èø¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ä¡ÈÆÃ¼ìº¾µ½¡É¤Ëºá¤Î°Õ¼±¤Ê¤¯²ÃÃ´¤·¤¿¾¯Ç¯¤Ë¡ÈÈ¿¾Ê¡É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö²ÈºÛÄ´ºº´±¤Î¡È¼ÁÌä¡É¡×¤È¤Ï
È¯Ã¼¤Ï¡¢°ì·ï¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£Í¼Êë¤ì»þ¡¢Çã¤¤ÊªÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿ÃæÇ¯½÷À¤¬¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºâÉÛ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿²¿Ëç¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤«¤é½÷À¤ÎÌ¾Á°¤È¼«Âð¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤¬½÷À¤Î¼«Âð¤ËÉë¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç·Ù»¡´±¤Ï¡¢¤½¤Î½÷À¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Ë¡¢Êì¤Î»à¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¡¢¹â¹»À¸¤È»×¤ï¤ì¤ëÌ¼¤ÎÏÃ¤¬Í×ÎÎ¤òÆÀ¤º¡¢Êì¤ÎËÜÀÒ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Êì¤Î»à¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡´±¤Ï¡¢½÷À¤Î»àË´ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¸ÍÀÒ¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢½é¤á¤Æ¤½¤ÎÌ¼¤¬¸ÍÀÒ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1ºÐ²¼¤À¤È¤¤¤¦Äï¤â¡£»ÐÄï¤Ï¡¢Ìµ¸ÍÀÒ¤Î¤Þ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ê¤é¤Ð¤â¤¦¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿»ÔÌò½ê¤ÎÊ¡»ã²Ý¤Î¿¦°÷¤¬ËÛÁö¤·¤Æ½÷À¤ÎÁò¼°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¡¢ÍÜ¸î»ÜÀß¤ò½Ð¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤Ç»ÐÄï¤¬Êë¤é¤»¤ë¼ê¤Ï¤º¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¤Þ¤º¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¸ÍÀÒ¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø¤Î¿½Î©½ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡Ö½¢ÀÒ¡×¤È¤¤¤¦»ö·ïÌ¾¤Î¤Ä¤¤¤¿Çö¤¤µÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢»ÐÄï¤Ï¿´ºÙ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Çº£»ä¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÌµ¸ÍÀÒ¤Î¿Í¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð
¡Ö½¢ÀÒ¡×¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Ç¸ÍÀÒ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¿·¤¿¤Ë¸ÍÀÒ¤òºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î»ö·ïÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸¤ß¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿Æý»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½Î©¤ä¡¢Ä¹Ç¯¥Ûー¥à¥ì¥¹À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤Á¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÍÀÒ¤Î¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï·¿Í¤«¤é¤Î¿½Î©¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¸ÍÀÒ¤ò¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Çµ²±ÁÓ¼º¤òÁõ¤¦¿Í¤Î¿½Î©¤âº®¤¸¤ê¡¢º¾ÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÅö¤Î¡ÖÁ´À¸³è»Ë·òËº¡×¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢°åÌ³¼¼µ»´±¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¿½Î©¿Í¤Î¿Ç»¡¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¿½Î©¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Ä´ºº¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Î¿½Î©¿ÍËÜ¿Í¤ÎÄÄ½Ò¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀèÆþ´Ñ¤ò¤â¤¿¤º¡¢±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢ÃúÇ«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£»ÐÄï¤Ë¸ÍÀÒ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
»ÐÄï¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤ÈÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò¸ì¤ë¡£³Ø¹»¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÐÄï¤ÎÀ¸°éÎò¤Ï¡¢»þ·ÏÎó¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¯Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¤¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾®³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢7～8ºÐ¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ø±à¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÍ·¤ÓÁê¼ê¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤ÈÊì¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Êì¤Ïº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç³°¤Ë½Ð¤Á¤ã¥À¥á¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï»Ð¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Êì¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢³Ø¹»¤Î¤³¤È¤òÊì¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»ÐÄï¤ÎÇ¯¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ÓÁê¼ê¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥²ー¥à¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤ÉÊì¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
´Á»ú¤Ï¡¢Êì¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥É¥ê¥ë¤Ç³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿½Î©½ñ¤Î»ú¤Ï¤Ä¤¿¤Ê¤¯¡¢½½Ê¬¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»ÐÄï¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¥²ー¥à¤ä¥Þ¥ó¥¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¡¢¤½¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ÐÄï¤¬Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤éÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
»ÐÄï¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËèÆü°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬¤¤¤Æ¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉã¿Æ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£
»ÐÄï¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸åÆü¡¢¤½¤Î¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤«¤é¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Êì¤È¤ÏÆâ±ï¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£¼è°úÀè¤Ç¥Ñー¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Êì¤Ï¡¢·òµ¤¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Êì¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿»þ¡¢»ÐÄï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë4～5ºÐ¡£¼«Ê¬¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤ÏÊÌ¤Ë²ÈÄí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Êì¤ÈÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢Êì¤¬ÊÌµïÃæ¤ÎÉ×¤ÎË½ÎÏ¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Êì¤È¤Î´Ö¤Ç·ëº§¤ÎÏÃ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬À¸³èÈñ¤Î±ç½õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢Çö¡¹µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢Êì¤«¤é¡ÖÉ×¤Ëµï¾ì½ê¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½»Ì±É¼¤ò°Ü¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ê¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÍÀÒ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡£Ë¡Åª¤Ë¤Ï¡Ö¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×¤Î»Ò¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ä
¡Ö300ÆüÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Ì±Ë¡772¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢É×ÉØ¤¬ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÊ¤¬¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×°Ê³°¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤ò»º¤ó¤Ç½ÐÀ¸ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢º§°ùÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬Î¥º§¸å300Æü°ÊÆâ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸µÉ×¤ÎÃä½Ð»Ò¤È¤·¤Æ¸ÍÀÒ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î·ì±ï´Ø·¸¤Ë±è¤Ã¤¿¸ÍÀÒ¤ÎµºÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÈºÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¿Æ»Ò´Ø·¸ÉÔÂ¸ºß³ÎÇ§¡×¤ä¡ÖÇ§ÃÎ¡×Åù¤ÎÄ´Ää¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÌµïÃæ¤ÎÉ×¤¢¤ë¤¤¤Ï¸µÉ×¤¬¼êÂ³¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼êÂ³¼«ÂÎ¤ò¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë½÷À¤Ï¤³¤È¤Î¤Û¤«Â¿¤¤¡£
¤ä¤Ã¤ÈÉ×¤ÎË½ÎÏ¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤µ¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æµï¾ì½ê¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÊÌ¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¤Ê¤É¤È¸À¤ª¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤«¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£
¿¬¹þ¤ß¤·¤¿¤Þ¤Þ»Ò¤Î½ÐÀ¸ÆÏ¤¬½Ð¤»¤º¡¢Ìµ¸ÍÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬ÆüËÜÃæ¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ì±´ÖÃÄÂÎ¤Î¿ä·×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÎáÏÂ6¡Ê2024¡ËÇ¯4·î1Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Ì±Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Î¥º§¸å300Æü°ÊÆâ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤â¡¢½÷À¤¬ºÆº§¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏºÆº§¤·¤¿É×¤Î»Ò¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢½÷À¤¬ºÆº§¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤³¤Îµ¬Äê¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ë¡£
Ìµ¸ÍÀÒ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Ë¡Î§¾åÂ¸ºß¤»¤º¡¢³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤¨¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤éÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÌµ¸ÍÀÒ¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î»ÐÄï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Éã¿Æ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¸ÍÀÒÆÏ½Ð¤ò¤¹¤Ù¤¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¸ÍÀÒ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡Ö½¢ÀÒ¡×¤Î¼êÂ³¤Ë¤è¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¸Å¤¤¼Ì¿¿¤Î¡ÖÊì¤Î¾Ð´é¡×¤¬¸ì¤ë¤â¤Î
¤³¤Î»ö·ï¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Êì¤Î¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¾È²ñ½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤·¤Ð¤é¤¯¿È¹½¤¨¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É×¤«¤é¤Ï¡ÖÊì¤È¤Ï¡¢»Ò¤é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²¿Ç¯¤âÁ°¤ËÊÌµï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤À¤±¡¢¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤¬Íè¤¿¡£
Êì¤Î¸ÍÀÒ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢Êì¤Î¿ÆÂ²¤Ë¤â¾È²ñ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÄ¹Ç¯Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖ»ö¤¬Íè¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
É×¤«¤éÆ¨¤²¡¢¿ÆÂ²¤«¤é¤Î±ç½õ¤âÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Êì¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ2¿Í¤Î»Ò¤ò»º¤ß¡¢ÆâÉ×¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸ÍÀÒ¤Î¤³¤È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Êì¤òÌµÀÕÇ¤¤À¤ÈÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÍÀÒ¤Î¤³¤È¤ò¡¢Êì¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£
¤½¤¦»×¤¦¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
½¢ÀÒ»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Æý»ù¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢À¸Ç¯·îÆü¤òÄê¤á¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÖÄ¹Ç¯ËÜ¿Í¤¬¤³¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î»ÐÄï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸Ç¯·îÆü¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë»ñÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î»Ø¼¨¤Ë¡¢»ÐÄï¤¬»ý»²¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯ËèÇ¯¡¢¥Ðー¥¹¥Çー¥±ー¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡»Ç¯¡»·î¡»Æü¡¢»Ð3ºÐ¡×¡Ö¡»Ç¯¡»·î¡»Æü¡¢Äï2ºÐ¡×¡¢ÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ÆüÉÕ¤È¡¢»ÐÄï¤ÎÌ¾Á°¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÆÏ½Ð¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î¤³¤È¤ò¡¢·è¤·¤ÆÀÕ¤á¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸Å¤¤¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇÊì¤Ï¡¢ÍÄ¤¤»ÐÄï¤òÎ¾ÏÓ¤ËÊú¤¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¾Ð´é¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿³È½¤ò½ñ¤¤¤¿ºÛÈ½´±¤â¡¢Êì¤Î¼Ì¿¿¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤ì¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Í¤¨¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
ÎáÏÂ4¡Ê2022¡ËÇ¯¤ÎÌ±Ë¡²þÀµ¤ä¡¢Ìµ¸ÍÀÒ¼Ô¤¬¸ÍÀÒ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÅç Áï»Ò
µþÅÔ²ÈÄíºÛÈ½½ê¼¡ÀÊ²ÈºÛÄ´ºº´±¡£1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÂç³ØË¡³ØÉôË¡³Ø²ÊÂ´¶È¡£Ì¾¸Å²°²ÈºÛ¡¢Ê¡²¬²ÈºÛ¾®ÁÒ»ÙÉô¡¢Âçºå²ÈºÛ¡¢Åìµþ²ÈºÛ¡¢¿À¸Í²ÈºÛ°ËÃ°»ÙÉô¡¢¹Åç²ÈºÛ¡¢¿À¸Í²ÈºÛÉ±Ï©»ÙÉô¤Ê¤É¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£¸½ºß¤Ï¾¯Ç¯»ö·ï¤òÃ´Åö¡£Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡ª ¿Æ¤ÎÎ¥º§¡Ù¡Ê¶¦Ìõ¡¢ÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡¢2015Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÌò¿¦¤Ï2025Ç¯4·î¸½ºß¡Ë