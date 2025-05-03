40ÂåÆÈ¿ÈOL¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤ÎÈë·í¡ÖÁ´Éô½Ð¤·¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊë¤é¤¹40ÂåÆÈ¿ÈOL¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤¢¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÉô²°¤òÀ°¤¨¤¿Æü¡ÛÃÇ¼ÎÎ¥¡õÁÝ½ü¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤ªÉô²°¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤ÈÁÝ½ü¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÉô²°¤ò¼êÁá¤¯À°È÷¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸½¾õ¤Î¥·¥åー¥º¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÇÊª¤òÊ¬¤±¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¼êÊü¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤ò¼¨¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¡ÖÉ¬Í×¤«É¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¤«¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÊª¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Éô½Ð¤·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¶¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÁ´Éô½Ð¤·ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊªÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¥Ó¥Õ¥©ー¤Ê¤Î¤Ç·ë¹½¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤ÏÏ¢µÙ¤Îµ¡²ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡¢¥°¥Ã¥É¥Ü¥¿¥ó¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¼¡²ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°Æ°²è¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¼¡¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¡¢º£¸å¤ÎÆ°²è¤Ë·Ò¤¬¤ëÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤¢¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸½¾õ¤Î¥·¥åー¥º¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÇÊª¤òÊ¬¤±¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¼êÊü¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤ò¼¨¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¡ÖÉ¬Í×¤«É¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¤«¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÊª¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Éô½Ð¤·¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¶¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÁ´Éô½Ð¤·ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊªÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¥Ó¥Õ¥©ー¤Ê¤Î¤Ç·ë¹½¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤ÏÏ¢µÙ¤Îµ¡²ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡¢¥°¥Ã¥É¥Ü¥¿¥ó¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¼¡²ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°Æ°²è¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¼¡¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¡¢º£¸å¤ÎÆ°²è¤Ë·Ò¤¬¤ëÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¸ì¤ë¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ーÆ³Æþ¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊë¤é¤¹OL¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ëÈë·í
40ÂåÆÈ¿ÈOL¡¢¸æÅÂ¾ì¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ÇÁí³Û50Ëü±ß¤ÎÇúÇã¤¤¡ª¡ÖÂçËþÂ¤À¤±¤Éºá°´¶¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¿´Ë¤«¤Ë²á¤´¤¹¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤ËÆ´¤ì¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç¤¹¡£ÊÒÉÕ¤±,»ñ³ÊÊÙ¶¯,¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢2023Ç¯¡¢»þ´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á1,000¸Ä°Ê¾å¤Î¥â¥Î¤ò¼êÊü¤¹¡£2024Ç¯¡¢Áý¤¨¤¿»þ´Ö¤ÇYoutube¤È»ñ³ÊÊÙ¶¯³«»Ï¡£2025Ç¯¡¢µ²±¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¾ÃÈñ¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Çã¤ï¤Ê¤¤Êë¤é¤·¥¹¥¿¡¼¥È¡£