»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÈËâµå¡É¤¬À¸¤ó¤À¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö¡Ä¥¨¥°¤¹¤®¤ëÍîº¹¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¡È¤¹¤Ý¡¼¤ó¡É ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁûÁ³¡ÖÌµÁÐ¤·¤Æ¤ë¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ 1-2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î2Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ³¿¤Î¡ÈËâµå¡É¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¡Ö¤¹¤Ý¡¼¤ó¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°·î´ÖMVPÅê¼ê¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤òÁê¼ê¤Ë6²óÌµ¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï2²óÎ¢¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¹¶·â¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼Êá¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶¯½±¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊáµå¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ºÆâÌî¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò³°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ò2µåÄã¤á¤Ë³°¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤Ï3¡¼0¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤¤¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ù¤¯³°³ÑÄã¤á¤Ë126¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é33¥¤¥ó¥Á¤âÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¤»¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤º¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤Î¼ê¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤·¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¼ê¤«¤é¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÂ¦¤Ø¤ÈÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤Ã¯¤Ë¤âÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¥±¥¬¿Í¤Ï¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤À¤±ÇÉ¼ê¤Ê¶õ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»³ËÜ¤ÎÊÑ²½µå¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¸å¤â»³ËÜ¤Î²÷Åê¤ÏÂ³¤¡¢6²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÂÇÀþ¤ò¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Î²÷Åê¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ÏSNS¤Ç¡Ö»³ËÜ¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥µ¥¤¥ä¥ó¥°¾Þ¤¢¤ë¤¾¡×¡Öµ¯¤¤Æ¸«¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö»³ËÜ¤Îº£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¤¬±Ô¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¥Î¥Ö¤µ¤ó¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥ÈÈô¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ów¡×¡Ö»³ËÜ¤¬ÆüËÜ»þÂå¤¯¤é¤¤¤ÎÌµÁÐ¤ò¸«¤»¤Æ¤ë¡×¤È¡¢»³ËÜ¤Î²÷Åê¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë