¡Ú¹á¹Á¥°¥ë¥áÎ¹¡Û¹á¹Á¿ï°ì¤ÈÌ¾¹â¤¤¹ÅìÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡ØÉÙÎ×ÈÓÅ¹¡Ù¤Ç»ê¶Ë¤Î¥¢¥ï¥ÓÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿
¿©³Úweb
¡ü¹á¹Á¤Ë¤¢¤ë¹ÅìÎÁÍý¤ÎÄ¶Ì¾Å¹¡ØÉÙÎ×ÈÓÅ¹¡Ù¤ÎòºÎÁÍý¤Î»Ý¤µ¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©
¡¡¹á¹Á¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¹âµé¹ÅìÎÁÍýÅ¹¡ØÉÙÎ×ÈÓÅ¹¡Ù¡ÊÆ¼ïÕÏÑ¡Ë¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÁÏ¶È¤Ï1977Ç¯¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤Ï¹âµéÎÁÍý¡Ö¼Ñòº¡Ê¤Ë¤¢¤ï¤Ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÏ¶È¼Ô¡¦¸Î¡¦ÍÌ´Ó°ì»á¤Ï¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¥¢¥ï¥Ó¤Î²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÍÊª¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë¤â¡¢¡Ö¾ÝÄ§Åª¤Ê¡È°¤°ìòºµû¡É¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¼Ñòº¤Ï¡¢¶áÎÙ¤ä±óÊý¤«¤é¥°¥ë¥á¤Ê¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¾ÊªÎÁÍý¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÉÙÎ×ÈÓÅ¹¡Ù¤Ï¹á¹Á¤ÎÆ¼ïÕßÔ¡Ê¥³ー¥º¥¦¥§¥¤¥Ù¥¤¡Ë¤Ë¤¢¤ë
¡¡É®¼Ô¤Ë¤Ï¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾ÊªÎÁÍý¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Î¡Ö¼Ñòº¡×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØÉÙÎ×ÈÓÅ¹¡Ù¤Ï¹á¹Á¶þ»Ø¤Î¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹âµé¤Ê¼Ñòº¤Ï¡¢±½¤ËÊ¹¤¯¤À¤±¤ÎÆ´¤ì¤ÎÎÁÍý¤Ç¤·¤¿¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÆâ´Ñ
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÀèÆü¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¤³¤Î¡ØÉÙÎ×ÈÓÅ¹¡Ù¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºÚ¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÏ¢¤Ê¤ë¥³ー¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÌ¾Êª¤Î¡Ö¼Ñòº¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å·¤Ë¤â¾º¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤·¤«¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ë2ÂåÌÜ¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¡¦²«Î´Þí¥·¥§¥Õ¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¼Ñòº¡×¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈë·í¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡ª
ÉÙÎ×ÈÓÅ¹¤ÎÎÁÍý¤ÏÅÁÅý¤È³×¿·¤¬Æ±µï¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤
¡ØÉÙÎ×ÈÓÅ¹¡Ù¤Î¡Ö¥¢¥ï¥Ó¤È¥Ê¥Þ¥³¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡×
¡¡¸½ºß¡¢¡ØÉÙÎ×ÈÓÅ¹¡Ù¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë²«Î´Þí¥·¥§¥Õ¤¬Æ±Å¹¤Î¿ßË¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1992Ç¯¤Î¤³¤È¡£°ÊÍè¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÍÌ»á¤Î¸µ¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÇÁíÎÁÍýÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢2020Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó3¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³ー¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î²«¥·¥§¥Õ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÎÁÍý¤¬¥º¥é¥ê¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥á¥í¥ó¤Èµû¤ÎÉâÂÞ¤È¥µ¥¶¥¨¤Î¥¹ー¥×¡¢°ËÀª³¤Ï·¤ÎXO¾ßßÖ¤á¡¢ÄÄÈéÆþ¤ê¿ÝÆÚ¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥¥ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¹ÅìÎÁÍý¤ÎÅÁÅý¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢³×¿·Åª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÎÁÍý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄÄÈéÆþ¤ê¿ÝÆÚ¡×¡£¤ªÆù¤Ï¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚ¤ò»ÈÍÑ¡£¹õ¤¤¤Î¤¬¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤ò´³¤·¤¿¡ÖÄÄÈé¡×
¡¡°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖÄÄÈéÆþ¤ê¿ÝÆÚ¡×¡£
¡ÖÄÄÈé¡×¡Ê¥Á¥ó¥Ô¡Ë¤È¤Ï¡¢´ÁÊýÌô¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëÁÇºà¤Ç¡¢¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤ò´³¤·¤¿¤â¤Î¡£¿ÝÆÚ¡ß¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´³¤·¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤ò¿ÝÆÚ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬»Â¿·¡£¤·¤«¤âÄÄÈé¤Ï15Ç¯¤â¤Î¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£ÆÚÆù¤Ï¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÝÆÚ¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°á¤È½À¤é¤«¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚ¤ÎÇ»¤¤»ÝÌ£¤¬½¨°ï¡£¥¿¥ì¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â²áÉÔÂ¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ËÄÄÈé¤Î½ÏÀ®¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÌ£¤È»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ËÀª³¤Ï·¤ÎXO¾ßßÖ¤á¡×
¡Ö°ËÀª³¤Ï·¤ÎXO¾ßßÖ¤á¡×¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê°ËÀª³¤Ï·¤òÀ¸¤«¤·¡¢²Ð¤ÎÄÌ¤ê²Ã¸º¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢³ú¤à¤ÈÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ê¥×¥ê´¶¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÎXO¾ß¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢³¤Ï·¤Î¹á¤ê¤ä»ÝÌ£¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ÝÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤Î¡Ö¼Ñòº¡×¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ï¥Ó¤È¶¦¤Ë¥Ê¥Þ¥³¤È²Ö¤·¤¤¤¿¤±¤â°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ï¥Ó¤È¥Ê¥Þ¥³¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡¦²Ö¤·¤¤¤¿¤±¤È¥ì¥¿¥¹Åº¤¨¡×
¡¡¥¢¥ï¥Ó¡¢¥Ê¥Þ¥³¡¢²Ö¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤É¤ì¤âÆ±¤¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥Þ¥³¤Ï¥¼¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤È¤Ê¤á¤é¤«¤µ¡£²Ö¤·¤¤¤¿¤±¤ÏÆù¸ü¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¼çÌò¤Î¥¢¥ï¥Ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â³ú¤à¤È½À¤é¤«¤¯¡¢³ú¤ß¤·¤á¤ë¤È°ë¤ÎÉ÷Ì£¡¢¥¢¥ï¥Ó¼«ÂÎ¤Î»ÝÌ£¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì£¤â¿©´¶¤â°ã¤¦¿©ºà¤¿¤Á¤¬¡¢ÉÙÎ×ÈÓÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤Îµ»Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ý¤µ¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤âÁýÉý¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¸ýÊ¡¡É¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£
ÁíÎÁÍýÄ¹¤¬¸ì¤ë¼Ñòº¤Î»Ý¤µ¤ÎÈë·í
ÌÀ¤ë¤¯µ¤¤µ¤¯¤ÊÁíÎÁÍýÄ¹¡¦²«Î´Þí¥·¥§¥Õ
¡¡ÁíÎÁÍýÄ¹¡¦²«Î´Þí»á¤¬¡¢¼Ñòº¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿©ºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ»º¤Î´³¤·òº
¡Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë´³¤·òº¤Ï¡¢ÆüËÜ»º¤ÎÆÃµéÉÊ¤À¤±¡£ÆüËÜ»º¤ÏÀ¸Â©´Ä¶¤¬ÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤â¹âÉÊ¼Á¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤¦¤Á¤Ç»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ä¼ê¸©»º¤ÎµÈÉÍòº¡¢ÀÄ¿¹¸©»º¤ÎÂç´Öòº¤Ê¤É¤Ç¤¹¡×¡Ê²«»á¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿©ºàËÜÍè¤ÎÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼Ñòº¤Î»Å¾å¤²¤Ï¡¢Íû¶Óµ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤Ç¼ÑµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯
¡Ö´³¤·òº¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê²¹ÅÙ¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤¿´³¤·òº¤ò¡¢·Ü¤ä¶â²Ú¥Ï¥à¤Ê¤É¤Ç¤È¤Ã¤¿¾åÅò¡Ê¥·¥ã¥ó¥¿¥ó¡Ë¤ÇÄ¹»þ´Ö¥³¥È¥³¥È¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ï¥Ó¤Î¿Ä¤ÏÈ¾±Õ¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ï¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑµÍ¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤ÏºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¡ØÍû¶Óµ¡Ù¤Î¤â¤Î¤·¤«»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥ï¥Ó¤Î»Ý¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤òÀ¸¤à¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡×¡Ê²«»á¡Ë
¤Þ¤È¤á
¡¡Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥§¥Õ¤Ë²È¤Ç¤âºî¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤¹ÅìÎÁÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Êì¤¬ÇòÀÚ·Ü¡Ê¾ø¤··Ü¡Ë¤Ë¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤è¤¯¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ö¤â»È¤ï¤º¡¢·ÜÆù¤ò¾ø¤·¤¿¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÈó¾ï¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê²«»á¡Ë
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯²È¤Ç¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤À¤±¤Ê¤Î¤ËÀäÉÊ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¡£¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üSHOP INFO
ÉÙÎ×ÈÓÅ¹
½»¡§¹á¹ÁÆ¼ïÕßÔ¹ð»ÎÂÇÆ»255-257éË¿®ÏÂ×¢¾ì°ìÜì
TEL¡§¡Ê+852¡Ë28698282
±Ä¡§11:30～14:30¡¢18:00～23:00
µÙ¡§¤Ê¤·
¥¢¥¯¥»¥¹¡§MTR¹ÁÅçÀþÆ¼ïÕÏÑ±ØC½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ýÅÚ¸¶°¡»Ò¡Ë