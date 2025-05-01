Insta360¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×360¡ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡ÖInsta360 X5¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡Äã¾ÈÅÙ¤Ë¤â¶¯¤¤¹â²è¼Á¤ÈÆ°²èÊÔ½¸¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Î¿Ê²½¤ËÃíÌÜ
Insta360Japan¤¬4·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×360¡ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖInsta360 X5¡×¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ï²áµî¤Ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¼°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡ÖInsta360 ONE RS¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢X¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£ºÇ¿·¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ÎºîÎã¤È¡¢360¡ëÆ°²èÊÔ½¸¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Î¿Ê²½¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Insta360 X5¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥ì¥ó¥º¤Ç»£±Æ¤·¤¿360¡ë±ÇÁü¤òËÜÂÎ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î360¡ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡£ºÇ¹â8K30fps¤Î²òÁüÅÙ¤Ç360¡ëÆ°²è¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤Ë´ö²¿³ØÅª¤ÊÎ©ÂÎ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾¯¤·¥È¥¬¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£
ÆâÉô¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ò½ü¤¯¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥º¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥º¤Ï¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤¦ÂÑµ×À¤ò»ý¤Ã¤â¤Î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Ëü¤¬°ì¥ì¥ó¥º¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Ç¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ë¡£¥Þ¥¤¥¯ÉôÊ¬¤ËÂ¿ÁØËÉÉ÷¥¹¥Á¡¼¥ë¥á¥Ã¥·¥å¤òºÎÍÑ¤·¡¢É÷ÀÚ¤ê²»¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÏ¿²»¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2400mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢ÂÑµ×¥â¡¼¥É¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖHDR¤ò¥ª¥Õ¡¢5.7K24fps¤ËÀßÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇºÇÂç185Ê¬¤ÎÏ¿²è¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¿·¤¿¤Ë30W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢20Ê¬¤Ç0¡ó¤«¤é80¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç·¿¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤Ç¹â²è¼Á¤Ë
¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤¿1/1.28¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ëX4¤ÈÈæ¤Ù¤Æ144¡óÂç·¿²½¡£Ë¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£3¸Ä¤ÎAI¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢·×»»Ç½ÎÏ¤Ï140¡ó¸þ¾å¡£Äã¾ÈÅÙ²¼¤Ç¤Î²è¼Á¤ò¸þ¾å¤·¡¢¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤·¤ÆÉý¹¤¤³¬Ä´É½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
8K30fps¤Ç»£±Æ¤·¤¿360¡ëÆ°²è¤ÏÈó¾ï¤Ë²òÁü´¶¤¬¹â¤¯¡¢¿§Á¯¤ä¤«¡£¤«¤ÄÆ°¤¤Ï³ê¤é¤«¤Ë»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤¿²°³°¤Ê¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤É÷·Ê¤Î¾ð´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»Ä¤»¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
ºîÎã¤Ï1ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ»ö¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
insta360 X5ºîÎã¡§8K / PureVideo / InstaFrame¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/eQ2AROvN63E?si=XbqmoqhhLCSGkwUA
7200Ëü²èÁÇ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë360¡ë¼Ì¿¿¡ÊÀÅ»ß²è¡Ë¤â¡¢¹âÀººÙ¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£²è³Ñ¤ä¹³Ñ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤·¤Æ½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Äã¾ÈÅÙ¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤¡ª ¡ÖPureVideo¡×¥â¡¼¥É
¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤¿¡ÖPureVideo¡×¤Ï¡¢Äã¾ÈÅÙ¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤¯¥â¡¼¥É¡£ºÇÂç8K30fps¤Î¹â²òÁüÅÙ¤Ç¡¢AI¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Ìë·Ê¤Ê¤éÁ´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯±Ç¤·¤Ä¤Ä°Å¤¤¾ì½ê¤Ï°Å¤¯¡¢¿§Ì£¤Î¤¢¤ë¸Ä½ê¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤ËºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¡£
¡ÖInstaFrame¡×¤Ç2DÆ°²è¤È360¡ëÆ°²è¤òÆ±»þ»£±Æ
¤³¤Á¤é¤â¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤¿¡ÖInstaFrame¡×¤Ï¡¢360¡ëÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é°ìÄê¤ÎÊý¸þ¤òÄÉ¤¦¸ÇÄê¥Ó¥å¡¼¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼«»£¤ê¥Ó¥å¡¼¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÆ°²è¤òÆ±»þ»£±Æ¤Ç¤¤ë¥â¡¼¥É¡£360¡ëÆ°²è¤ÏºÇÂç5.7K¡Ü30fps¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÆ°²è¤ÏºÇÂç1080p30fps¤Î²òÁüÅÙ¤ÎÆ±»þ»£±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£Î¹Àè¤Ê¤É¤Ç¤â»£±Æ¸å¤¹¤°¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÆ°²è¤òSNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤¸¤Ã¤¯¤ê360¡ëÆ°²è¤ò¥ê¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢ÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÃæ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë360¡ë»£±Æ¤ä¥Ð¥ì¥ë¥í¡¼¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¤«¤±¤¿±ÇÁü¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
AIÊÔ½¸µ¡Ç½¡Ü¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²÷Å¬¤Ê¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼
»£±Æ¤·¤¿360¡ëÆ°²è¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖInsta360 Studio¡×¤Ç¥ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤äÊÔ½¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¥¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ò¥É¥é¥Ã¥°¤·¤Ê¤¬¤é»ëÅÀ¤ä¥º¡¼¥à¤ò·èÄê¡£¥¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à´Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë»ëÅÀ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëÆ°²è¤¬À©ºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£16¡§9¤Î²£Êý¸þ¤ä9¡§16¤Î½ÄÊý¸þ¡¢SNS¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÀµÊý·Á¤Ê¤É²è³Ñ¤âÇ¤°Õ¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º»£¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¸å¤«¤é¼«Í³¤ËÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¤Î¤¬360¡ëÆ°²è¤ÎÊØÍø¤Ê¤È¤³¤í¡£
¤¸¤Ã¤¯¤êºî¤ê¹þ¤á¤ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖInsta360¡×¤Ç¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ªÇ¤¤»ÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£AI¤¬¥¯¥ê¥Ã¥×¤«¤é¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤òÃê½Ð¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Î¸þ¤¤äÆ°¤¤òÄ´À°¤·¤¿Æ°²è¤ò¼«Æ°¤ÇÀ¸À®²ÄÇ½¡£¸ú²Ì¤ä¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½¸½ÎÏË¤«¤ÊÆ°²è¤¬´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤ÇAIÊÔ½¸¤·¤¿Æ°²è¤¬¤³¤Á¤é¡£
Insta360 X5¤Ç»£±Æ¤·¤¿360¡ëÆ°²è¤ò¥¢¥×¥ê¤ÇÊÔ½¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ÊYouTube¡Ë
https://youtube.com/shorts/vPCJXBTxv7Y?si=pU3jutnhJGKys9ny
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×Æ±ÍÍ¤Ë¥¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢360¡ëÆ°²è¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤¿¤ê²èÌÌ¤ò¥É¥é¥Ã¥°¤·¤Æ»ëÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖÏ¿²è¡×¤Îµ¡Ç½¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Î¿Ê²½¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖInsta360¡Ü¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£360¡ëÆ°²è¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤¬µðÂç¤Ç¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Insta360¡Ü¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÆ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î¼«Æ°¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¦¥ÉÊÔ½¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤ÈWi-FiÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢Æ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¼«Æ°¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡£¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ë¤¢¤ëÆ°²è¤òPC¤«¤é¤â¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤âÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸¤·¤¿Æ°²è¤Ï½ñ¤½Ð¤·»þ¤ËPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¡¢Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤äSNS¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤ØÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AIÊÔ½¸¤ä¥¯¥é¥¦¥Éµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢360¡ëÆ°²è¤ÎÊÔ½¸¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤¬³ÆÃÊ¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¼¡Âè¡£º£¸å¤Ï¼èºà³èÆ°¤Ç¤â¡¢360¡ëÆ°²è¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Insta360 X5¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤¬8Ëü4800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÄÉ²Ã¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈµÞÂ®½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡¢114cm¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¼«»£¤êËÀ¡¢¥ì¥ó¥º¥¬¡¼¥É¡¢¥ì¥ó¥º¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È¤¬10Ëü1800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ï2025Ç¯7·î21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢200GBÊ¬¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬»È¤¨¤ëInsta360¡Ü¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬6¤«·îÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¿·À½ÉÊ¤ò¶õ¹Á¤Ç»î¤»¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥óÃæ
Insta360Japan¤Ï2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë5F¤ªº×¤ê¹¾ì¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥óÃæ¡£¿·À½ÉÊ¤Î¼Âµ¡¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ëÂß½Ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§Ê¿Æü11¡§00¡Á20¡§00¡¡ÅÚÆü½Ë11¡§00¡Á21¡§00
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¡ÖTOUCH ¡õ TRY¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÆÀ½ÉÊÅ¸¼¨
¡¦¶õ¹ÁÆâÂß½Ð
¡¦¿·À½ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñÂ¨Çä²ñ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
À½ÉÊÄó¶¡¡§Insta360Japan