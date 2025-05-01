¥È¥é¥ó¥¹½÷À¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼½Ð¾ìÉÔ²Ä¡¡±ÑºÇ¹âºÛÈ½·è¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶¨²ñ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊFA¡Ë¤Ï1Æü¡¢À¼«Ç§¤¬½÷À¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î½÷»Ò¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£4·î¤Ë±ÑºÇ¹âºÛ¤¬¡¢Ë¡Åª¤Ê¡Ö½÷À¡×¤ÎÄêµÁ¤ÏÀ¸Êª³ØÅª¤Ê½÷À¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢6·î1Æü¤«¤é¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¶¨²ñ¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¬Â§ÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±ÑBBCÊüÁ÷¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÃÍ¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢20¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤¬FA¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡FA¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£