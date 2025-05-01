60Âå¤Î¡ÖËèÆü¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¥³¥Ä¡£M¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤êÍ¥¤·¤¯Ãå¤ë
½Õ¤Ï¤Ý¤«¤Ý¤«ÍÛµ¤¤ÎÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ©´¨¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤òÃå¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹Áª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢YouTube¡Ö60ºÐ¤«¤é¤Î¹¬¤»¥é¥¤¥Õ¡×¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£60Âå¤«¤é¤ÎÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÁª¤Ó¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥³¥Ä¤Ê¤É¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¹¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡§½Õ¤Îµ¤²¹º¹¤È¡Ö¤Ê¤Ë¤òÃå¤ë¤«ÌÂ¤¦ÌäÂê¡×
½Õ¤Ïµ¤²¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡£´¨¤¤Æü¤Ï¸ª¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤ß¡¢ÃÈ¤«¤¤Æü¤Ï·Ú¤¯±©¿¥¤ë¤À¤±¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛÄ¹¤á¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó
¤È¤¯¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿§¤äÊÁ¤È¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤Ë¤òÃå¤è¤¦¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿Ä«¤â¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤¬°ìËç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2¡§¥Ù¡¼¥¸¥å¡ß²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯½÷À¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÍÉ¤ì¤ë²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î±©¿¥¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Áõ¤¤¤Ë¡£ÊÁ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬Á´ÂÎ¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾åÉÊ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
²ÖÊÁ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢Í¥¤·¤¤¿§Ì£¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¯´Å¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¡¢¤°¤Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
3¡§ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤Ë¸ú¤¯¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¡¢¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¾å¥Æ¥¯
60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ä¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²¼È¾¿È¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¤³¤ß¤Ä¤Ä¡¢É÷¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤ÏM¥µ¥¤¥º¤À¤«¤é¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¾å¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¥Ä¡£°Õ³°¤È¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¿¤ê¡¢Ãå¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
4¡§¾®Êª¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢½Õ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤à¥³¡¼¥Ç½Ñ
½Õ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡¢»ä¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÈÄ¹¤á¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡É¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë·Ú¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¤âÁêÀ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î±©¿¥¤ê¤ò°ìËç½Å¤Í¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢½Õ¤é¤·¤¤¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ËÍÉ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾¯¤·µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤´¶á½ê¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥«¥Õ¥§»þ´Ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¹©É×¤Ç¡¢½Õ¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
5¡§¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï¿·¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤Ê¤Ë¤òÃå¤Æ¤â»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤â¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÂÎ·¿¤ä¹¥¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó°ìËç¤Çµ¤Ê¬¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢½Õ¤Î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Áõ¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£