ÃóÆüÂåÉ½½è¤ËÇÀ¶ÈÉôÌç¿·Àß ÂæÏÑ»ºÇÀ»ºÊª¤ÎÂÐÆüÍ¢½ÐÂ¥¿Ê¤Ø
¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è¡ÊÂç»È´Û¤ËÁêÅö¡Ë¤Ï28Æü¡¢ÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡Ë¤Î½ÐÀèµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÆ±½è¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÉôÌç¤Î´ÇÈÄ½üËë¼°¤òÅìµþ¡¦Çò¶âÂæ¤ÎÆ±½èÄ£¼Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Íû°ïÍÎ¡Ê¤ê¤¤¤Ä¤è¤¦¡ËÃóÆüÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¸òÎ®¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÎÉ¼Á¤ÊÂæÏÑ¤ÎÇÀ»ºÊª¤òÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÇÀ¶ÈÉô¤¬³¤³°¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Î¤ÏÃóÊÆÂæËÌ·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ3¥«½êÌÜ¡£
ÇÀ¶ÈÉô¤Î¸ÕÃé°ì¡Ê¤³¤Á¤å¤¦¤¤¤Á¡ËÀ¯Ì³¼¡Ä¹¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÃóÆüÂåÉ½½èÇÀ¶ÈÉô¤ÎÀßÃÖ¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤äÇÀ¶È¤Îµ»½Ñ¸òÎ®¡¢ÇÀ»ºÊªËÇ°×¤Ê¤ÉÂæÆüÁÐÊý¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¤À¤È¾Ò²ð¡£ÇÀ»ºÊªËÇ°×¤äÆ°¿¢Êª¸¡±Ö¡¢ÇÀÎÓ¿å»º´ØÏ¢µ»½Ñ¤Î¸òÎ®¡¢µù¶È¼ÔÁÈ¿¥¤Î¼è¤ê·è¤áÄù·ë¡¢³¤Æñµß½õ¡¢ÇÀ¶¨´Ö¤Î¸òÎ®¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Íû»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ÏÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÀ¶È¸òÎ®¤Ï·ÐºÑ¾å¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È¸ÀµÚ¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¤«¤éÂæÏÑ¤Ø¤ÎÇÀ»ºÊªÍ¢½Ð³Û¤¬Ìó11²¯3000ËüÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó1622²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÏÌó6²¯4800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó930²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¢ÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñ¤Î²ÖÌÚ½ÐÀìÌ³Íý»ö¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥³¥á¤Ê¤É¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï½ù¡¹¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£ÂæÆü´Ö¤ÎÇÀ»ºÊªËÇ°×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤«¤é¤ÎÂÐÂæÏÑÍ¢½Ð¤¬¼ç¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤ÏÃóÆüÂåÉ½½èÇÀ¶ÈÉô¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤Î¿©ÉÊ¤ÎÂÐÆüÍ¢½Ð¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¢ÍÌÌÀ¼î¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ÇÀ¶ÈÉô¤¬³¤³°¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Î¤ÏÃóÊÆÂæËÌ·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ3¥«½êÌÜ¡£
Íû»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ÏÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÀ¶È¸òÎ®¤Ï·ÐºÑ¾å¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È¸ÀµÚ¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¤«¤éÂæÏÑ¤Ø¤ÎÇÀ»ºÊªÍ¢½Ð³Û¤¬Ìó11²¯3000ËüÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó1622²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÏÌó6²¯4800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó930²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¢ÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñ¤Î²ÖÌÚ½ÐÀìÌ³Íý»ö¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥³¥á¤Ê¤É¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï½ù¡¹¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£ÂæÆü´Ö¤ÎÇÀ»ºÊªËÇ°×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤«¤é¤ÎÂÐÂæÏÑÍ¢½Ð¤¬¼ç¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤ÏÃóÆüÂåÉ½½èÇÀ¶ÈÉô¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤Î¿©ÉÊ¤ÎÂÐÆüÍ¢½Ð¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¢ÍÌÌÀ¼î¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë