¡Ú¸ø³«¼êÇÛ¡Û»ØÄêË½ÎÏÃÄ°ðÀî²ñ·Ï´´Éô¤ÎÅÄÂ¼¸ç»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¡È¥¬¥µÃæ¡Éºë¶Ì¸©·ÙÁÜºº°÷4¿Í¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡¡²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è
22Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î½»Âð¤Ëºë¶Ì¸©·Ù¤¬ÁÜº÷¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢ÃË¤¬ÁÜºº°÷¤Ë¼Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÆ¨Áö¤·¤¿50ºÐ¤ÎÃË¤ò¸ø³«¼êÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤È¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»¡¤¬¸ø³«¼êÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦°ðÀî²ñ·Ï´´Éô¤ÎÅÄÂ¼¸ç»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï22ÆüÄ«¡¢²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¾¾ËÜÄ®¤Î¼«Âð¤Çºë¶Ì¸©·Ù¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆµÞÈ¯¿Ê¤··Ù»¡´±4¿Í¤ò¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡´±4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢·Ú½ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë75¥»¥ó¥Á°Ì¤ÎÃ»È±¤Ç¡¢Çò¤¤¼Ö¤ÇËÌ¤ÎÊý¸þ¤ËÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2Ç¯Á°¤Ëºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¤Çµ¯¤¤¿·ý½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£