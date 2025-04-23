¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÎºÇ¹âÇ¯Êð¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¿äÄê3²¯6000Ëü±ß¤Ë¡ÖÀµÄ¾ËÍ¤é¤â¤Ã¤È¡Ä¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á(45)¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÇ¯Êð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²£ÉÍ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î2¿Í¤ÎºÇ¹âÇ¯Êð¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈÄ´¤Ù¤Î¿äÄê¤Ç¸Þ½½Íò»á¤Ï3²¯6000Ëü±ß¡¢ÆâÀî»á¤Ï4²¯±ß¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢¤è¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤È¤«¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Ü¥ó¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿äÄêÇ¯Êð¡£¤³¤ì¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¿äÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖÀµÄ¾ËÍ¤é¤â¤Ã¤È²Ô¤¤¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡ÖÀ¨¡¼¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥´¥ê¥¨¤¬¡Ö¤³¤Î3²¯6000Ëü±ß¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿ô»ú¤â¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â4²¯°Ê¾å¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆâÀî¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤â¸ì¤ë¤È¡¢ÆâÀî»á¤Ï¡Ö½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤è¤¯¡£¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¤Ç¤â½ÐÍè¹â¤ÎÁÈ¤ßÊý¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤è¤ê¤âÂ¿¤¤³Û¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Êð¤¬²¿Ç¯´Ö¤°¤é¤¤Â³¤¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢4¡¢5Ç¯¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡¢ÆâÀî»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³èÌö¤·¤Æ¤¿Ç¯Âå¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤è¤ê¤âÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊ¬¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£