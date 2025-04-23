¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00F¡×¤è¤ê¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥×¥ë¥Èー¥Í¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×2¼¡È¯Á÷Ê¬¤¬¥×¥ì¥Ð¥ó¤Ë¤Æ4·î23Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥à¥×¥ë¥Èー¥Í¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×2¼¡È¯Á÷Ê¬¤òÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ4·î23Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Á÷¤Ï8·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï2,640±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00F¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥×¥ë¥Èー¥Í¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤òHG¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÆÃÄ§Åª¤Ê¹õ¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ä³°´Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢GNÎ³»Ò¶¡µë¥³ー¥É¤Ï½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ëÆð¼ÁÁÇºà¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓÉô¤Ë¤Ï³°ÉôÁõ¹ÃÅ¸³«¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢É½¾ðÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¡£É¨Éô¤Ë¤ÏGN¥Óー¥à¥µー¥Ù¥ë¤ò³ÊÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Óー¥à¥µー¥Ù¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¥í¥ó¥°¤È¥·¥çー¥È¤Î2¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¡¥³¥¢¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤È¤ÎÊ¬Î¥¥®¥ß¥Ã¥¯¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º