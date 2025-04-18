¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¡¡ºÆ¤ÓÎ¥Ã¦¤Ê¤é¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ë°Å±À¡¡°ËÀª¹§É×»á¡Öº´Æ£µ±¤ÎÊý¤¬¾å¡×
àÂ¼¿ÀÍÍá¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì¤·¡¢£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤Ç£¹²ó¤ÎÂè£µÂÇÀÊ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸Å½ý¤ÎÏÆÊ¢ÉÕ¶á¤Ë°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¡¢¶ÛµÞ¸òÂå¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢³¤¤òÅÏ¤ëºÝ¤Ë²¿¤è¤ê¤â¥â¥Î¤ò¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¡ÖÁ¯ÅÙ¤È»þ²Á¡×¡£¸½¾õ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡½¡½¡£
¡¡£´¡½£µ¤È£±ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¡¢¤Ê¤ª¤â£¹²óÆó»àÆóÎÝ¡£°ìÂÇÆ±ÅÀ¡¢°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥é¤È¤Ê¤ëÀä¹¥µ¡¤ÇÂ¼¾å¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢µå¾ìÆâ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¼çË¤¤ÎÉ½¾ð¤¬¶ìÄË¤Ë¤æ¤¬¤ó¤À¡£
¡¡Áê¼êº¸ÏÓ¡¦´äºê¤¬Åê¤¸¤¿³°³Ñ¹â¤á¤Ø¤ÎÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¤·¤¿ºÝ¤ËÏÆÊ¢ÉÕ¶á¤òÄË¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Â¼¾å¤Ïµå¿³¤Ë¥¿¥¤¥à¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¼«¤é¸òÂå¤òÍ×µá¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤âÌµÇ°¤ÎÉ½¾ð¤ÇÂåÂÇ¡¦ÀÖ±©¤òÂÇÀÊ¤ØÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÆÊ¢¤ÎÉé½ý¤ÏÄ¹°ú¤¯¤·¡¢¼£¤·¤è¤¦¤âÃÃ¤¨¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ´é¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î°ËÀª¹§É×»á¤À¡£ºÆÅÙ¤ÎÄ¹´üÉé½ýÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÊÆµå³¦°ÜÀÒ¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌçµåÃÄ¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤À¤¬¡¢°ËÀª»á¤Ï¡Öº£¤Î£Í£Ì£Â¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÏµåÂ®£±£µ£·¡¢£±£µ£¸¥¥í¤¯¤é¤¤¤Îµå¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤âµå¶Ú¤Î¤¤ì¤¤¤ÊÄ¾µå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈùÌ¯¤ËÍÉ¤ì¤¿¤êÍî¤Á¤¿¤ê¤¹¤ë±ø¤¤µå¤ä¡££Î£Ð£ÂÅê¼ê¤Î¤¤ì¤¤¤ÊÄ¾µå¤Ë¤¹¤é¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¤ÎÂ¼¾å¤¬¤¹¤°¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤â¡ÖÂ¼¾å¤ÏÊÑ²½µå¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿Ç§¼±ÎÏ¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µåÂ®£¹£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£°¥¥í¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®µå¤ÎÂÇÎ¨¤Ï£±³ä£µÊ¬£´ÎÒ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¹â³Û·ÀÌóÄù·ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë²þÁ±¤¹¤Ù¤Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢Â¼¾å¤Ï¸×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÄ¾µå¼çÂÎ¤ÎÇÛµå¤Ë¶ìÀï¡£Â®µåÇÉ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ë¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç°ËÀª»á¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Â¼¾å¤è¤ê¤âºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤ÎÊý¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤«¤â¤Ê¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£¸¤Ï£²¡½£³¤Î£¸²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£´ÂÇÀÊ¤Ç¡¢ÃÍÀé¶â¤Î£µ¹æ£²¥é¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤Ï½Õ¤«¤é¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Îº´Æ£µ±¤Ï¡ØÈ´¤±ÂÇ¤Á¡Ù¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤è¤Ê¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥º¥ì¤Æ¤â¡¢¼ê¸µ¤Ç¾®¤µ¤¯Æ°¤¯µå¤¬¤¤Æ¤â¡¢Á°ÏÓ°ìËÜ¤À¤±¤ÇÂª¤¨¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ù¤È¤ë¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ä¤Ê¡£±ø¤¤µå¤¬Íè¤Æ¤â¡¢à±ø¤¤ÂÇ¤ÁÊýá¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡£Â¼¾å¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡£ÏÓÎÏ¤ä¾åÈ¾¿È¤Î¶ÚÎÏ¤Ïº´Æ£µ±¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤«¡£³°³Ñ¤ÎÂ®µå¤òÈ¿±þ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢±ó¤¯¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤ó¤Ê¡×
¡¡º´Æ£µ±¤âºò¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÊÆµå³¦Ä©Àï¤òµåÃÄ¤ËÄ¾ÁÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤Ï¶¯¤¤¡££Î£Ð£Â¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÂ¼¾å¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¡£¤À¤¬±äÄ¹£±£±²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¡¢£·¡½£µ¤Çºå¿À¤¬¾¡Íø¤·¤¿°ìÀï¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿°ËÀª»á¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥²¡¼¥à¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ïº´Æ£µ±¤ÎÊý¤¬¾å¤ä¤Ê¤¢¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤ÏàÎáÏÂ½é¤Î£³´§²¦áÂ¼¾å¤Ï¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¤É¤¦´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£