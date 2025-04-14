日本の花火芸術を世界へ！大阪・関西万博の開幕を彩る祝祭のフィナーレ【大阪・関西万博】
2025年4月13日（日）、ついにその幕を開けた「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」。記念すべき開幕日の夜、そのフィナーレを飾る特別な花火演出が実施された。
■一発一発に込められた想い
この祝祭の花火を手がけたのは、万博会期中に協会協力催事として開催される「JAPAN FIREWORKS EXPO（JFE）」を主催する、一般社団法人Japan Fireworks Project（JFP）。
一発一発に込められた想いが、春の夜空に放たれ、未来への希望と、文化の継承の願いが、静かにそして力強く広がった。
JFEは今後、全国の代表的な花火大会や花火師たちと連携し、夢洲を舞台に、日本の花火芸術を世界へ発信するプログラムを展開していく。
なお、本件に関する詳細や今後の展開については、2025年4月14日（月）午前中に正式なプレスリリースを発信予定。
＜JAPAN FIREWORKS EXPO（JFE）概要＞
主催：一般社団法人Japan Fireworks Project（JFP）
共催：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
その他のJFE参加花火大会など最新情報は順次発表していく予定
公式SNSをフォロー&チェック！
公式HP：https://japanfireworksproject.com/
公式X https://x.com/JFP_HANABI
公式Instagram https://www.instagram.com/jfp_hanabi/
■JAPAN FIREWORKS EXPO（JFE）
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■一発一発に込められた想い
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一発一発に込められた想いが、春の夜空に放たれ、未来への希望と、文化の継承の願いが、静かにそして力強く広がった。
なお、本件に関する詳細や今後の展開については、2025年4月14日（月）午前中に正式なプレスリリースを発信予定。
＜JAPAN FIREWORKS EXPO（JFE）概要＞
主催：一般社団法人Japan Fireworks Project（JFP）
共催：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
その他のJFE参加花火大会など最新情報は順次発表していく予定
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