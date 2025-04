4月25日(金)から5月11日(日)の17日間、GALLERY X BY PARCO(渋谷PARCO・B1F)にて、『たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP』が開催される。オリジナルグッズばかりでなく、新作フォトスポットも設置される。1978年の発売から47年。長らく愛され続ける国民的おかし「たべっ子どうぶつ」は、さまざまな動物をかたどったビスケットにその動物のアルファベットが記され、「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」をテーマに、日本はもとより世界20カ国以上で販売されるギンビス社のロングセラー商品。パッケージにあしらわれたどうぶつたちのキャラクター商品は、近年若者を中心に爆発的人気を誇り、ついに『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』として2025年5月1日(木)に新宿バルト9ほか全国にて映画公開決定。

この度、『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の公開を記念し、『たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP』が開催される。会場内では本イベントのために描き下ろされた、映画鑑賞を楽しむ&映画の撮影スタッフに扮するどうぶつさんたちのイラストを使用したオリジナルグッズが多数販売。『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の新作グッズも登場する。また、会場には定番から新登場まで3つのフォトスポットが出現。お買い物から、記念撮影までたべっ子どうぶつワールドを存分にお楽しみいただける。開催期間は17日間と期間限定のショップをお見逃しなく。(C)ギンビス(C)劇場版 「たべっ子どうぶつ」製作委員会