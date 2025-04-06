¡È¥×¥ê¥Æ¥£ー¡É¤ò¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤ÎËÜ¼Á¤òÉÁ¤¯¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤Ï4·î6Æü¤Ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¸å¤Ë¡È²øÊª¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³¥Èï¤ê¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥¹¥¿ー¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー¤Ï18´¬¤Þ¤ÇÏ¢ºÜÃæ
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤¬¡¢4·î6Æü¤è¤êTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢Cygames¤¬Êü¤Ä¥²ー¥à¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾¥Þ¥ó¥¬¡ÊÌ¡²è¡§µ×½»ÂÀÍÛ»á¡¿µÓËÜ¡§¿ù±ºÍý»Ë»á¡¿´ë²è¹½À®¡§°ËÆ£È»Ç·²ð»á¡Ë¤¬¸¶ºî¡£¤«¤Ä¤ÆÂ¿¤¯¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿µ©Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ûー¥¹¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¦¥ÞÌ¼¤¬¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¤¹¤°ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÏÊ¬³ä2¥¯ー¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×ÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³µÍ×¤äÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¶¥ÇÏ³¦¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿°²ÌÓ¤Î²øÊª¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¼ç¿Í¸ø¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¥á¥¤¥óPV¡Û
µ©Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ûー¥¹¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥¹¥¿ー¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー
¡¡¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁöÇÏ¡Ê¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ÏÊÌÀ¤³¦¤Îº²¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ëµ¼¿Í²½¤·¡¢ËÜÇ½Åª¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ò½ÉÌ¿¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡á¥¦¥ÞÌ¼¤¬¥ìー¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤ä¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä·²¡£¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¤·¤Æ´ðËÜ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¹¥Ýº¬¡É¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥ìー¥¹¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥¦¥ÞÌ¼¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÄÌ¾ÍÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¡£
¡¡Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¼´Â¤Ï¥²ー¥à¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤È¡¢¥²ー¥à¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿2021Ç¯¤«¤éÌó3Ç¯¤âÀè¶î¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï2021Ç¯¤Ë¡ÖSeason 2¡×¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖROAD TO THE TOP¡×¤È¡ÖSeason 3¡×¡¢¤µ¤é¤Ë·à¾ìÈÇ¡Ö¿·»þÂå¤ÎÈâ¡×¤Ê¤É¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÆÃÅµ¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÃ»ÊÔ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤Ï¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¥º¥ÐÈ´¤±¤¿¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÃÏÊý¥ìー¥¹¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤ò»ØÆ³¡¦°éÀ®¤¹¤ëµ¡´Ø¤Î¥«¥µ¥Þ¥Ä¥È¥ì¥»¥ó³Ø±à¤ËÊÔÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Ä¶°ìÎ®¤Î°ïºà¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë²Ö·Á¥ìー¥¹¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥·¥êー¥º¡ÊÃæ±û¡Ë¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢³èµ¤¤¬¤Ê¤¯½ÐÁö¤¹¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤Ë¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Í¤êÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥µ¥Þ¥Ä¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡É¥¹¥Èー¥êー¤À¡£¸¶ºî¥Þ¥ó¥¬¤Ï¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î3·î¸½ºß¤ÇÃ±¹ÔËÜ¤¬18´¬¤Þ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPV¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¤·¤Æ¡¢Âè1¥¯ー¥ë¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬Ãæ±û¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡È¥«¥µ¥Þ¥ÄÊÓ¡É¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡È¥«¥µ¥Þ¥ÄÊÓ¡É¤Ï¸¶ºîÂè2´¬¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¡£¥¢¥Ë¥áÂè1¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¤è¤êÃúÇ«¤Ëºî·à¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼¡ÊÓ¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«
¥¦¥ÞÌ¼¤È¥È¥ìー¥Êー¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä
¡¡¡È¥«¥µ¥Þ¥ÄÊÓ¡É¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥«¥µ¥Þ¥Ä¥ìー¥¹¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥íー¥«¥ë¥·¥êー¥º¡ÊÃÏÊý¥ìー¥¹¡Ë¤Ë½ÐÁö¤·¡¢¥¹¥¿ー¥À¥à¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¦ËÌ¸¶¾÷¤À¡£
¡¡¸½¼Â¤Î¶¥ÁöÇÏ¤¬¥ìー¥¹¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢À¸³è´Ä¶¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë±¹Ì³°÷¡¢±¹¼Ë¤ò±¿±Ä¤·¶¥ÁöÇÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÄ´¶µ»Õ¡¢¤½¤·¤ÆÇÏ¤Ëµ³¾è¤¹¤ëµ³¼ê¤Ê¤É¡Ä¡Ä¼Â¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Î¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ìー¥Êー¤È¤Ï¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤½¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤ÎÂ°À¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ë¥³ー¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿ー¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤«¤éÇ®µ¤¤ò¼º¤¤¡¢¼ä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¥«¥µ¥Þ¥Ä¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¼«¿È¤òÉå¤é¤»¤Æ¤¤¤¿ËÌ¸¶¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¼«¼çÎý½¬¤ËÎå¤à¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Èî°íð¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ËÌ¸¶¾÷¥È¥ìー¥Êー¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ßî¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤ÎÊª¸ì¤âÆ°¤½Ð¤¹
¡¡¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥ìー¥¹¤Ø¤È½ÐÁö¤¹¤ëÆ»¤¬Âó¤±¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éºÃÀÞ¤·¤¿²áµî¤òÆ÷¤ï¤»¤ëËÌ¸¶¤Î±¿Ì¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤È¥È¥ìー¥Êー¤Î´Ø·¸À¤ÎÉÁ¤«¤ìÊý¤¬¡ÈÇ»¤¤¡É¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÈËÌ¸¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ìー¥¹¤ËÄ©¤à¥¦¥ÞÌ¼¤È¥È¥ìー¥Êー¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡È¥×¥ê¥Æ¥£ー¡É¤ò¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¤¿¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤ÎËÜ¼Á¤òÉÁ¤¯
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë¥ìー¥¹ÉÁ¼Ì¡£¤Þ¤º¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤ë¤ÈÂçËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ËÜºî¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤Ç¤Ï¡È¥×¥ê¥Æ¥£ー¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤µ¤Ê¤É¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¡¢¥ìー¥¹¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤ËÄ©¤à¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê°ìÌÌ¤òÉÁ¤¯¡É¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸Ä¡¹¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤¬»ý¤ÄµÓ¼Á¤òÇ°Æ¬¤ËÆþ¤ì¤¿ºîÀïÎ©¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ìー¥¹¾ì¤Î·Á¾õ¤äµ¯Éú¡¢Àè¹Ô¤äº¹¤·¤È¤¤¤Ã¤¿ÁöË¡¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤é¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ìー¥¹Å¸³«¤òÆÉ¤àÀï½Ñ´ã¤Ê¤É¡Ä¡ÄËÜºî¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×Â¾ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¾¡Éé¤È¤·¤Æ¤Î¥ìー¥¹ÉôÊ¬¤Ë¤ª¤±¤ë²òÁüÅÙ¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤¤¡Ê¤½¤ì¸Î¤Ë¡¢Àè½Ò¤Î¥È¥ìー¥Êー¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡Ë¡£
¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï¥ìー¥¹ÉôÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ê²èÁü¤Ï¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤Î¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¡¡º£¤·¤¬¤¿¿¨¤ì¤¿¥ìー¥¹¤È¤¤¤¦¾¡Éé·Á¼°¤Ë¤ª¤±¤ëÀï½ÑÏÀ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¤â¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤¢¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤êÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºî²è¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ×½»ÂÀÍÛ»á¤Î¹â¤¤²èÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë»Ñ¡£Ëüºö¤ò¿Ô¤¤Æ¤Ê¤ª¡¢¥´ー¥ë¤Þ¤ÇºÇ¸å¤Î¿ôÉ´¥áー¥È¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Â©¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Êµ¤ÎÏ¤¬¾¡Éé¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£Âì¤Î¤è¤¦¤Ê´À¤òÎ®¤·¡¢Æ·¹¦¤¬³«¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤ò¤µ¤é¤Ë¸«³«¤¤¤Æ¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï½ãÁ³¤¿¤ëËÜÇ½¤Î¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡È¥×¥ê¥Æ¥£ー¡É¤µ¤Ï¥«¥±¥é¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä·²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤·¤Æ·è¤·¤Æ¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤³¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
ÌÜ¤«¤é¥ªー¥é¤òíþ¤é¤»¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÁö¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥ìー¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤Î¡ÈËÜÇ½¡É¤¬¤¢¤ë¡Ú¡Ú¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Û¡ÖGIÊõÄÍµÇ°¡×³«Ëë ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹18´¬¡¦19´¬2¤«·îÏ¢Â³È¯ÇäµÇ°PV¡ÚÌ¡²è¡Û¡Û
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹18´¬¤Ç¤Ï°ÂÅÄµÇ°¤¬·èÃå¡£19´¬¤ÎÈ¯Çä¤â4·î17Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë