¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¤è¤ê°Â¤¤¡Ö450±ß¡×¡ÄÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤»¤¤¤ÇÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¡È³ä¹â´¶¡É
¡¡·ÐºÑËÜ¤ä·è»»½ñ¤òÆÉ¤ßµù¤ë¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤Î¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦»³¸ý¿¤Ç¤¹¡£¡ØÆü´©SPA!¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤æ¤¤½ê¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡×¤è¤¦¤Ê´ë¶ÈÊ¬ÀÏµ»ö¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¹â¤¤¡×¡¼¡¼¤½¤ó¤ÊÇ§¼±¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¹â²Á³Ê¡¦¹âÉÊ¼ÁÏ©Àþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬ºÝ¸Â¤Ê¤¯ÃÍ²¼¤²¤ò¤¹¤ë°ìÊý¡¢°ÂÇä¤êÏ©Àþ¤ËÁö¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤¬°õ¾Ý¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤àºòº£¡¢¥â¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ÈÀÓÌÌ¤Ç¤âºòº£¤Î¾õÂÖ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÃÍÃÊ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÃ±ÉÊ¤È¥»¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Û
Ã±ÉÊ²Á³Ê¡§240±ß
¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§450±ß¡Á
¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û
Ã±ÉÊ²Á³Ê¡§190±ß¡Á
¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§500±ß¡Á
¡¡º£Ç¯3·î¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬Éü³è¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤é¤¯ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤éµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¡È65±ß»þÂå¡É¤Î¸¸±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¶áÇ¯ÃÊ³¬Åª¤ËÃÍ¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢µÒÎ¥¤ì¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥»¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¥â¥¹¤Ç¡ÈµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹Ì¾¤ò´§¤·¤¿¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ê470±ß¡Ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨Ã±½ãÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤âÌîÊë¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥»¥Ã¥È¡É¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£Î¾¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾ì½ê¤¬¤è¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤¬°Â¤¤¤«¤é¥â¥¹¤Ë¹Ô¤¯¡×¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¡Ö¹â²Á³ÊÏ©Àþ¡×¤È¡ÖÆóÅùÃÏ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¡×
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î1972Ç¯¤Ë¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï°ì¹æÅ¹¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÏÆü¶½¾Ú·ô½Ð¿È¤ÎÝ¯ÅÄ·Å»á¡£¹âÉÊ¼Á¤Ç½¸µÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTommy¡Çs¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥â¥¹¤âÅö½é¤«¤é¹â²Á³ÊÏ©Àþ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥â¥¹¤Î³ä¹â´¶¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥Ç¥Õ¥ì·ÐºÑ²¼¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2000Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò100±ß°Ê²¼¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï300±ß°Ê¾å¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¶ËÃ¼¤Ê°ÂÇä¤ê¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¤Ë¥â¥¹¤Î¹â²Á³ÊÏ©Àþ¤¬¤è¤êÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ï²Á³Ê°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤òÁÊµá¤Ç¤¤º¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬»Å³Ý¤±¤¿²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤è¤Ã¤Æ2001Ç¯¤Ë°ìÅÙÆüËÜ¤«¤éÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸úÎ¨²½¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ò´Þ¤à¹â²óÅ¾Î¨¤ÇÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅùÃÏ¤Ë¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥â¥¹¤ÏÃ±²Á¤¬¹â¤¤¤¿¤áµÒ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë½ÐÅ¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¨¤ÆÆóÅùÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤â¡¢¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý
¡¡2021Ç¯3·î´ü¤«¤é24Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£º£´ü25Ç¯3·î´ü¤âÇä¾å¹â940²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×42.5²¯±ß¤È¤ä¤äÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê2021Ç¯3·î´ü¡Á24Ç¯3·î´ü¡Ë¡Û
Çä¾å¹â:720²¯±ß¢ª784²¯±ß¢ª851²¯±ß¢ª931²¯±ß
±Ä¶ÈÍø±×:14.2²¯±ß¢ª34.7²¯±ß¢ª4,100Ëü±ß¢ª41.2²¯±ß
¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¹â¤¤¡×¡¼¡¼¤½¤ó¤ÊÇ§¼±¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¹â²Á³Ê¡¦¹âÉÊ¼ÁÏ©Àþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬ºÝ¸Â¤Ê¤¯ÃÍ²¼¤²¤ò¤¹¤ë°ìÊý¡¢°ÂÇä¤êÏ©Àþ¤ËÁö¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤¬°õ¾Ý¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤àºòº£¡¢¥â¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ÈÀÓÌÌ¤Ç¤âºòº£¤Î¾õÂÖ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÃ±ÉÊ¤È¥»¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Û
Ã±ÉÊ²Á³Ê¡§240±ß
¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§450±ß¡Á
¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û
Ã±ÉÊ²Á³Ê¡§190±ß¡Á
¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§500±ß¡Á
¡¡º£Ç¯3·î¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬Éü³è¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤é¤¯ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤éµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¡È65±ß»þÂå¡É¤Î¸¸±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¶áÇ¯ÃÊ³¬Åª¤ËÃÍ¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢µÒÎ¥¤ì¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥»¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¥â¥¹¤Ç¡ÈµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹Ì¾¤ò´§¤·¤¿¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ê470±ß¡Ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨Ã±½ãÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤âÌîÊë¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥»¥Ã¥È¡É¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£Î¾¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾ì½ê¤¬¤è¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤¬°Â¤¤¤«¤é¥â¥¹¤Ë¹Ô¤¯¡×¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¡Ö¹â²Á³ÊÏ©Àþ¡×¤È¡ÖÆóÅùÃÏ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¡×
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î1972Ç¯¤Ë¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï°ì¹æÅ¹¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÏÆü¶½¾Ú·ô½Ð¿È¤ÎÝ¯ÅÄ·Å»á¡£¹âÉÊ¼Á¤Ç½¸µÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTommy¡Çs¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥â¥¹¤âÅö½é¤«¤é¹â²Á³ÊÏ©Àþ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥â¥¹¤Î³ä¹â´¶¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥Ç¥Õ¥ì·ÐºÑ²¼¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2000Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò100±ß°Ê²¼¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï300±ß°Ê¾å¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¶ËÃ¼¤Ê°ÂÇä¤ê¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¤Ë¥â¥¹¤Î¹â²Á³ÊÏ©Àþ¤¬¤è¤êÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ï²Á³Ê°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤òÁÊµá¤Ç¤¤º¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬»Å³Ý¤±¤¿²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤è¤Ã¤Æ2001Ç¯¤Ë°ìÅÙÆüËÜ¤«¤éÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸úÎ¨²½¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ò´Þ¤à¹â²óÅ¾Î¨¤ÇÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅùÃÏ¤Ë¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥â¥¹¤ÏÃ±²Á¤¬¹â¤¤¤¿¤áµÒ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë½ÐÅ¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¨¤ÆÆóÅùÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤â¡¢¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý
¡¡2021Ç¯3·î´ü¤«¤é24Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£º£´ü25Ç¯3·î´ü¤âÇä¾å¹â940²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×42.5²¯±ß¤È¤ä¤äÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê2021Ç¯3·î´ü¡Á24Ç¯3·î´ü¡Ë¡Û
Çä¾å¹â:720²¯±ß¢ª784²¯±ß¢ª851²¯±ß¢ª931²¯±ß
±Ä¶ÈÍø±×:14.2²¯±ß¢ª34.7²¯±ß¢ª4,100Ëü±ß¢ª41.2²¯±ß