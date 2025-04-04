¡ÖÁá¤¯¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ä¡×¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÍî¤È¤··ê¤È¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ï¡©
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ/Á°ÊÔ¤«¤é¤ÎÂ³¤¡Û
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ³«ËëÀï¤¬¡¢3·î27Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¿ô»²Àï¡£ÂçÃ«¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤ò10ÇÜ³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´°Á´¥¬¥¤¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤ÎÈþ½÷¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Î»æ¤ò·Ç¤²¤ë¿Í¤â¡Ä¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë½¸·ë¤·¤¿Ç®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á
¡¡Á°ÊÔ¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅðÎÝ¿ô¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¡©¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï50ËÜÄ¶¤¨¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡ÂçÃ«¤Îº£µ¨¤ÎÅ¸Ë¾¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îº£µ¨¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê26¡Ë¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤ì¤À¤±¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌ¿±¿¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ç¤¢¤ë¡£MLB¤Ç¤Ï1998¡Á2000Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬WS3Ï¢ÇÆ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤¿µåÃÄ¤Ï¥Ê¥·¡£³«ËëÀï¤«¤é¤Î162»î¹ç¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤«¥ê¡¼¥°¾å°Ì6°Ì¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢10·î°Ê¹ß¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¾ì¤Î¤«¤Ê¤¦WS¡£ºòµ¨¤ÎÇÆ¼Ô¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ï¤Û¤Ü¸Ç¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤ÈÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¸¦µæ²È¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ»á¤À¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Àª¤¤¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢23Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢2°Ì¤Ë16¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±100¾¡¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÀäÉÔÄ´¤ÇÆ±ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë3Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆWSÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬MLB¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¤æ¤¨¤ÎÍî¤È¤··ê
¡¡º£µ¨¤ÏÂç·¿Êä¶¯¤ÇÅêÂÇ¶¦¤ËÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö22Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢111¾¡¤·¤Æ2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë20¥²¡¼¥àº¹°Ê¾å¤Ä¤±¤ÆÃÏ¶èÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤½¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤êÉé¤±¤¿¡£Áá¤¯¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÄ´»Ò¤òÊÝ¤Æ¤º¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢98¾¡¤Ç2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÀÜÀï¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥´¶¤òÊÝ¤Æ¤¿¤Î¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÍ§À®»á¡Ë
¡¡º£µ¨¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Æ±¤¸ÃÏ¶è¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥«¡¼¥É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê38¡Ë¤È¾¾°æÍµ¼ù¡Ê29¡Ë¡¢Æó¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬ÂçÃ«¤òÂÇ¤Á¼è¤é¤ó¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÆóµåÃÄ
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°É¾ÏÀ²È¤ÎÊ¡ÅçÎÉ°ì»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï³«Ëë»þÅÀ¤ÇÉª¤Ë±ê¾É¤¬À¸¤¸¤Æ¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾°æ¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ï³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º¸ÏÓ¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤Î¾¾°æ¤Ï¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ËÅö¤Æ¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºòÇ¯¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¾¾°æ¤ÏÂçÃ«¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«¤È¤·¤Æ¤â¡È¾¾°æ¹¶Î¬¡É¤¬ÂÐ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊªÁª¼ê¤¬¥±¥¬¤«¤éÂ³¡¹Éüµ¢¤¹¤ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È¡¢Àé²ìÞæÂç¡Ê32¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥á¥Ã¥Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎÁíÇ¯Êð³Û1°Ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¶âËþµåÃÄ¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï2°Ì¡£º£µ¨¤Ï¡¢ÂçÃ«¤òÈ´¤¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë15Ç¯Ìó1150²¯±ß¤Î·ÀÌó¤Ç¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤òÊä¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏºòÇ¯¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç41ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÂçÃ«¤ÈMVPÁè¤¤¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÂçÃ«¤ÈÀé²ì¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡¡ºßÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÇßÅÄ¹á»Ò»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¼ê¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤Àé²ì¤Ï¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3²ó¤ÎÂçÅê¼ê¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥¹Æ±ÍÍ¡¢»Ø¤Î´ØÀá¤¬½À¤é¤«¤¤¡£¥´¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÍîº¹¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤¬Àé²ì¤Î·è¤áµå¤Ç¤¹¡£»³¤òÄ¥¤ë¤«ÊÊ¤ò¸«È´¤«¤Ê¤¤¸Â¤êÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
ÃíÌÜÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¿¤Á
¡¡Åê¼ê¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê35¡Ë¤ÎÉ¾È½¤â¾å¡¹¤À¤È¤«¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂçÃ«¤È¤Ï¥ê¡¼¥°¤¬°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢9·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¸òÎ®Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿ûÌî¤ÈÆ±¤¸¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ê¤é¡¢ÂçÃ«¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë²Ö´¬Åì¹â¤ÎÀèÇÚ¡¦µÆÃÓÍºÀ±¡Ê33¡Ë¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦µÆÃÓ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÊ¿¶Ñ154¥¥í¤Çµå¼ï¤âËÉÙ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó¥Á¡¼¥à¼«ÂÎ¤Ï¼å¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¡ÊÇßÅÄ»á¡Ë
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áê¼ê¤Ë»õ¤¬Î©¤¿¤Ì¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëº£±Ê¾ºÂÀ¡Ê31¡Ë¤Î³èÌö¤Ë¤Ï´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Öº£±Ê¤Ï¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤éºòÇ¯15¾¡¤òµó¤²¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÅÐÈÄ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£µå¤ÏÂ®¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¿ô¤¬Â¿¤¤¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Â¿¤¤MLB¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÍÍø¤ËºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ë¤Ï³°Ìî¼ê¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê30¡Ë¤â¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤Ï
¡¡·²Íº³äµò¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬À©¤·¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆWS¿Ê½Ð¤¬¼Â¸½¤·¤¿ºÝ¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸õÊä¤Ï¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡²þ¤á¤ÆÍ§À®»á¤¬Àê¤¦¤È¡¢
¡ÖºòÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡¢¥½¥È¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Ë¤ÏÂç¥¨¡¼¥¹¤Î¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥ë¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£º£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£³°Ìî¼ê¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¡Ê31¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤òÊä¶¯¤·¤¿¤Î¤Çº£µ¨¤ÏÂåÂÇ½Ð¾ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤ÎMLBÇÆ¸¢Áè¤¤¤Ë¡¢ÂçÃ«°Ê³°¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤âÍí¤à²ÄÇ½À¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Á°ÊÔ¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅðÎÝ¿ô¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¡©¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï50ËÜÄ¶¤¨¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡ÂçÃ«¤Îº£µ¨¤ÎÅ¸Ë¾¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îº£µ¨¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯4·î3Æü¹æ ·ÇºÜ