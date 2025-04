サンエックスの人気キャラクター『リラックマ』と『すみっコぐらし』の可愛らしいお店が名古屋にオープン! 「リラックマストア&すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」の情報をお届けしよう。「リラックマストア」は、『Happy life with Rilakkuma』(幸せな生活はリラックマと共に)をコンセプトにしたリラックマの専門ショップで、リラックマを通じて、沢山の ”Happy” を提案するお店。また、併設する「すみっコぐらしshop」は、『Everyday with Sumikko』をコンセプトとしたすみっコぐらしの専門shop。のんびりダラダラしているリラックマや、ちょっぴりネガティブだけれど個性的な「すみっコ」たちに囲まれて、大人から子供まで癒されるお店となっている。

このたび、2025年4月25日(金)に名古屋らしい喫茶店をイメージした「リラックマストア&すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」がOPEN決定!フード&スイーツと一緒にリラックマとすみっコがあなたをお出迎え。ちょっぴりレトロであたたかみのある店内でほっこり過ごしませんか?また、オープンにあわせて4月25日から限定商品や、お買い上げ特典をご用意。「リラックマストア&すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」にて、リラックマ商品を4400円(税込)以上お買い上げのお客様に可愛いパフェになったリラックマの「オリジナルチャーム」を先着でプレゼント。「リラックマストア&すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」にて、すみっコぐらし商品を4400円(税込)以上お買い上げのお客様にすみっコぐらしの仲間たちが身を寄せ合った姿が可愛い「オリジナルチャーム」が先着でプレゼントされる。そして限定商品としては、喫茶店衣装に身を包んだリラックマとキイロイトリの「ぶらさげぬいぐるみ」、喫茶店スイーツに扮したすみっコぐらしが可愛い「てのりぬいぐるみ」などがラインナップ。そのほかにも可愛いグッズがもりだくさん!ぜひこの機会に、「リラックマストア&すみっコぐらしshop名古屋パルコ店」で可愛いアイテムを探してみてね。(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.