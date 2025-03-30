¿¥ÅÄÍµÆó¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¥Þ¥é¥½¥ó¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Î¡È¥º¥ì¡É¤Ë»ëÄ°¼Ô¥â¥ä¥â¥ä¡Ø¥¬¥ÁÀª¡Ù¤Î¡È¿¤ÓÇº¤ß¡É¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÆ±¾ð
¡¡3·î29Æü¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÈÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡¡2025½Õ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡ÖÀÖºä5ÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î·ÝÇ½¿Í¤«¤é±¿Æ°¼«Ëý¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Þ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤Î¥Þ¥é¥½¥ó´ë²è¤Ï¡¢ÀÊÌ¤ä±¿Æ°·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»þ´Öº¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¡£º£²ó¤â¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¥Ï¥ó¥ÇÊ¬¤±¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø°ìÈÌ½÷»Ò¡Ù¡¢¡Ø°ìÈÌÃË»Ò¡Ù¡¢¡Ø±¿Æ°¼«Ëý½÷»Ò¡Ù¡¢¡Ø±¿Æ°¼«ËýÃË»Ò¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥é¥½¥ó¾ïÏ¢¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥é¥½¥ó¥¬¥ÁÀª¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î±ØÅÁÁª¼ê¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ùÁª¼ê¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÃË»Ò¤Ï¡¢°ìÈÌ½÷»Ò¤¬Áö¤Ã¤Æ¤«¤é1Ê¬30ÉÃ¸å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤¤¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÉÃÃ±°Ì¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÇòÇ®¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢1°Ì¤Ï¡Ö±¿Æ°¼«ËýÃË»Ò¡×¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØSASUKE¡Ù´°Á´À©ÇÆ¼Ô¤Î¿¹ËÜÍµ²ð¡¢2°Ì¤Ë¼ãÎÓÁª¼ê¡¢3°Ì¤Ï¡Ö°ìÈÌÃË»Ò¡×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏîµÁó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¿¥ÅÄÍµÆó¡¢´ðËÜÅª¤ËÁ´Éô¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÙ¤ì¤Æ¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤éÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤è¡Õ
¡Ô¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¹æË¤¤¬²¼¼ê¤À¤«¤é¥Ï¥ó¥Ç¤¬Êø¤ì¤¿¤¸¤ã¤ó º´Ìî¤µ¤ó¤ÈÇ¤Ò¤í¤·¤µ¤ó²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Õ
¡Ô¥¹¥¿¡¼¥ÈÌÄ¤é¤¹¿¥ÅÄÍµÆó¤¼¤ó¤¼¤ó»þ´ÖÄÌ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¥Ï¥ó¥Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»þ´ÖÄÌ¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤À¤±¿ôÉÃº¹Áè¤Ã¤Æ¤ë¤È¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¥¬¥Ð¥¬¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ÈÊ¢Î©¤Ä¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Î¿¥ÅÄ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹ç¿Þ¤ò¹ð¤²¤ëºÝ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤Ç»È¤ï¤ì¤ë±Ñ¸ì¤Î¡ÖOn Your Marks¡Ê°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¡×¡ÖSet¡ÊÍÑ°Õ¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿ôÉÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ô¥¹¥È¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Þ¥é¥½¥ó¥¬¥ÁÀª¡Ù¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡¢Ç¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØOWV¡Ù¤Îº´ÌîÊ¸ºÈ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡ØOn Your Marks¡Ù¤Î¥³¡¼¥ë¤Ç¡¢Ç¤µ¤ó¤¬Â¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ØSet¡Ù¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Ç¤µ¤ó¤Ï¡ØOn Your Marks¡Ù¤Î¥³¡¼¥ë¤Î¼¡¤Î²»¤¬¹æË¤¤À¤È»×¤¤¡¢Æ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Î¡¼¡¢¥Î¡¼¡Ù¤È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤ÏËÜÍè¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤è¤ê¤â10ÉÃ¶á¤¯ÃÙ¤ì¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢º´Ìî¤Ï5°Ì¡¢Ç¤Ï8°Ì¤È¡¢´üÂÔ¤è¤ê¤Ï¡¢¤ä¤ä¿¤ÓÇº¤ó¤À·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2¿Í¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¥Þ¥é¥½¥ó·Ð¸³¤ÎËÉÙ¤Ê2¿Í¤Ë¤Ï¡¢Âè1Áö¼Ô¤«¤é7Ê¬45ÉÃ¸å¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¡Ø¥¬¥ÁÀª¡ÙÁÈ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÔÍø¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ôÉÃÃ±°Ì¤Ç¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë´ë²è¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Î¡È¥º¥ì¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¿¤À¤·¡¢º´Ìî¤ÈÇ¤â¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÏÌó1Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿¥ÅÄ¤Î¥º¥ì¤Ç¾¡Éé¤¬¤¹¤Ù¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¡¢¿¥ÅÄ¤â¡¢ÃËÀ¿Ø¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½÷»Ò¤Ë¸·¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤ê¡ÈÊ¿Åù¡É¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£