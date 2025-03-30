À¶ÌîºÚÌ¾¼ç±é¡Ø119¡ÙºÇ½ª²ó¤Ë¥Õ¥¸¡Ö3ÅÙ¤á²ñ¸«¡×Ä¾·â¤Î²ÄÇ½À¡ª 4·î¤¬Ç÷¤ê·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡ÈÄ¶¿¼Ìë¡É·«¤ê²¼¤²ÊüÁ÷
¡¡3·î31Æü¡¢À¶ÌîºÚÌ¾¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø119 ¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø119¡Ù¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ÊüÁ÷¼«ÂÎ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¨¡¨¡¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°ºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¡¢»ØÎá´ÉÀ©°÷¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢1·î´ü¤Î¡Ö·î9¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î29Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¡£
¡ÖÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î¡È½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1·î23Æü¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼ÒÆâÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬3·î31Æü¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤«¤éÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢7»þ¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬À¸Ãæ·Ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¯¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Ç3ÅÙ¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢31Æü¤Ë¡ØFNN¶ÛµÞÆÃÊó¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ººÊó¹ð ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¸á¸å5»þ¤«¤é9»þ¤Þ¤Ç¤Î4»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¥Þ¥¸¤Ç 119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë ¤ÎºÇ½ª²ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª ¤Þ¤¿¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ª¡Õ
¡Ô¥Í¥×¥ê¡¼¥°¤¬ÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»ö¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤ì¤âÄ¹°ú¤¤¤¿¤é119ºÇ½ª²ó¸«¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Õ
¡Ô119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡¡31Æü¡¡ÊüÁ÷½ÐÍè¤ë¤«¿´ÇÛ¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¡Ø119¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤Î±ä´ü¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø119¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤è¤ê¡ÈÉÔ±¿¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1·î27Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î10»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¤¤ç¡¢ÊüÁ÷Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íâ½µ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿1·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾ÃËÉÄ£¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ìó5500Ëç¤Î¥É¥é¥ÞPR¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢2·î3Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤«¤é¤Ï¡¢»£±Æ¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¶¨ÎÏ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬¾Ã¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±ÆÀè¤«¤é¡ÈNG¡É¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊüÁ÷¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¸¤Î3ÅÙ¤á¤Î²ñ¸«¤ÎÆü¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÊüÁ÷±ä´ü¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡3·î30Æü»þÅÀ¤Ç¡¢²ñ¸«ÅöÆü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍó¤Ë¤Ï¡¢¸á¸å9»þ¤«¤é¡Ø119¡ÙºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö1·î¤Î²ñ¸«¤¬10»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷Æü¤Ï1½µ¡¢ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç²ñ¸«¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î²ñ¸«¤â9»þ¤Þ¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ãæ·Ñ±äÄ¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡1·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢3·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢Íâ·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£4·î¤Ï¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø119¡Ù¤ò±ä´ü¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¸«¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡À¶Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤Î·î9¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡£ºÇ½ª²ó¤ÏÌµ»ö¤Ë¡È½Õ¡É¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£