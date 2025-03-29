¥µ¥Ã¥«ーJ1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¡¥Ûー¥à¤Ç¥ë¥«¥ª¤ÎJ1½é¥´ー¥ë¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò1ÂÐ0¤Ç²¼¤¹¡Ú²¬»³¡Û
¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦Âè7Àá¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ïº£¥·ー¥º¥óÉé¤±¤Ê¤·¤Î¥Ûー¥à¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Àá¤Þ¤Ç2¾¡2ÇÔ3Ê¬¤±¤È9°Ì¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢J¥êー¥°¤Ç¤Ï½éÂÐÀï¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤¹¡£
Á°È¾¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ï¡¢5ËÜ¤Î¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ç¤¤¼é¤ê¤òÊø¤»¤º¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾22Ê¬¡£¿ÀÃ«¤Î¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤Ë¹©Æ£¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»ºÇ¸å¤Ï¥ë¥«¥ª¡ª
¥ë¥«¥ª¤ÎJ1½é¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¾¸å¤Î¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¿ÀÃ«¤¬¥Õ¥¡ー¥µ¥¤¥É¤Î¥´ー¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¤³¤³¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥»¥Ã¥È¥×¥ìー¤«¤é¸«¤»¾ì¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¼é¤Ã¤Æ¤Ï¼é¸î¿À¥Ö¥íー¥Àー¥»¥ó¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»ー¥Ö¡£Áê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤®¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Ìç¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Áê¼ê¤Ë1ÂÐ0¤ÇÇòÀ±¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³ FW99¡¡¥ë¥«¥ªÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥¿¥Õ¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤·¤¿¡£¶¯¤¤Áê¼ê¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¡Íø¤ò¥µ¥Ýー¥¿ー¤ËÊû¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥â¥¹¡ª¡×
¼¡Àá¤ÏÍè·î¡Ê4·î¡Ë2Æü¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£