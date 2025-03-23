[3.23 J2第6節](JITス)

※14:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 22 小出悠太

MF 7 荒木翔

MF 8 中山陸

MF 10 鳥海芳樹

MF 11 熊倉弘達

MF 19 宮崎純真

MF 20 遠藤光

FW 9 三平和司

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 14 田中雄大

MF 25 平塚悠知

FW 29 大島康樹

FW 39 H. Matsuyama

FW 44 内藤大和

FW 77 マテウス・レイリア

監督

大塚真司

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 24 鳥海晃司

DF 67 日高大

MF 10 横山暁之

MF 14 椿直起

MF 27 岩井琢朗

MF 44 品田愛斗

FW 9 呉屋大翔

FW 20 石川大地

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 15 前貴之

DF 28 河野貴志

DF 36 松田陸

MF 4 田口泰士

MF 18 杉山直宏

MF 25 安井拓也

MF 38 吉田源太郎

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

監督

小林慶行