甲府vs千葉 スタメン発表
[3.23 J2第6節](JITス)
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 22 小出悠太
MF 7 荒木翔
MF 8 中山陸
MF 10 鳥海芳樹
MF 11 熊倉弘達
MF 19 宮崎純真
MF 20 遠藤光
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 14 田中雄大
MF 25 平塚悠知
FW 29 大島康樹
FW 39 H. Matsuyama
FW 44 内藤大和
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 24 鳥海晃司
DF 67 日高大
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
MF 27 岩井琢朗
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 15 前貴之
DF 28 河野貴志
DF 36 松田陸
MF 4 田口泰士
MF 18 杉山直宏
MF 25 安井拓也
MF 38 吉田源太郎
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
監督
小林慶行
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 22 小出悠太
MF 7 荒木翔
MF 8 中山陸
MF 10 鳥海芳樹
MF 11 熊倉弘達
MF 19 宮崎純真
MF 20 遠藤光
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 14 田中雄大
MF 25 平塚悠知
FW 39 H. Matsuyama
FW 44 内藤大和
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 24 鳥海晃司
DF 67 日高大
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
MF 27 岩井琢朗
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 15 前貴之
DF 28 河野貴志
DF 36 松田陸
MF 4 田口泰士
MF 18 杉山直宏
MF 25 安井拓也
MF 38 吉田源太郎
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
監督
小林慶行