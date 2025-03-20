沼津vs柏 スタメン発表
[3.20 ルヴァン杯1回戦](愛鷹)
※14:00開始
主審:上村篤史
副審:日比野真、植田文平
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 21 前田宙杜
DF 16 三原秀真
DF 4 グスタボ・リッシ
DF 5 篠崎輝和
DF 22 一丸大地
MF 7 沼田航征
MF 24 柳町魁耀
MF 10 佐藤尚輝
MF 8 鈴木拳士郎
FW 19 齋藤学
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
控え
GK 44 山田晃士
DF 2 宮脇茂夫
DF 28 井上航希
MF 13 渡井翔琉
MF 14 徳永晃太郎
MF 17 藤井建悟
MF 18 菅井拓也
MF 37 中野遥翔
FW 29 ウェベルトン
監督
中山雅史
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 31 成瀬竣平
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 3 ジエゴ
MF 37 中島舜
MF 33 白井永地
MF 17 手塚康平
MF 19 仲間隼斗
FW 29 島村拓弥
FW 9 細谷真大
控え
GK 46 松本健太
DF 13 犬飼智也
DF 2 三丸拡
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 39 中川敦瑛
MF 48 熊澤和希
MF 6 山田雄士
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
※14:00開始
主審:上村篤史
副審:日比野真、植田文平
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 21 前田宙杜
DF 16 三原秀真
DF 4 グスタボ・リッシ
DF 5 篠崎輝和
DF 22 一丸大地
MF 7 沼田航征
MF 24 柳町魁耀
MF 10 佐藤尚輝
MF 8 鈴木拳士郎
FW 19 齋藤学
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
控え
GK 44 山田晃士
DF 2 宮脇茂夫
DF 28 井上航希
MF 14 徳永晃太郎
MF 17 藤井建悟
MF 18 菅井拓也
MF 37 中野遥翔
FW 29 ウェベルトン
監督
中山雅史
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 31 成瀬竣平
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 3 ジエゴ
MF 37 中島舜
MF 33 白井永地
MF 17 手塚康平
MF 19 仲間隼斗
FW 29 島村拓弥
FW 9 細谷真大
控え
GK 46 松本健太
DF 13 犬飼智也
DF 2 三丸拡
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 39 中川敦瑛
MF 48 熊澤和希
MF 6 山田雄士
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス