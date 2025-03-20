[3.20 ルヴァン杯1回戦](愛鷹)

※14:00開始

主審:上村篤史

副審:日比野真、植田文平

<出場メンバー>

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 21 前田宙杜

DF 16 三原秀真

DF 4 グスタボ・リッシ

DF 5 篠崎輝和

DF 22 一丸大地

MF 7 沼田航征

MF 24 柳町魁耀

MF 10 佐藤尚輝

MF 8 鈴木拳士郎

FW 19 齋藤学

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

控え

GK 44 山田晃士

DF 2 宮脇茂夫

DF 28 井上航希

MF 13 渡井翔琉

MF 14 徳永晃太郎

MF 17 藤井建悟

MF 18 菅井拓也

MF 37 中野遥翔

FW 29 ウェベルトン

監督

中山雅史

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 31 成瀬竣平

DF 4 古賀太陽

DF 5 田中隼人

DF 3 ジエゴ

MF 37 中島舜

MF 33 白井永地

MF 17 手塚康平

MF 19 仲間隼斗

FW 29 島村拓弥

FW 9 細谷真大

控え

GK 46 松本健太

DF 13 犬飼智也

DF 2 三丸拡

MF 24 久保藤次郎

MF 28 戸嶋祥郎

MF 39 中川敦瑛

MF 48 熊澤和希

MF 6 山田雄士

FW 18 垣田裕暉

監督

リカルド・ロドリゲス