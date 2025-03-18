TBSがSASUKEチーム制作の新番組「HANZO」発表 五輪近代五種の5種目が壮大なスケールで融合
TBSの人気特番「SASUKE」は18日、公式X（旧ツイッター）で、SASUKE制作チームが作る新スポーツエンターテインメント番組「HANZO」を発表した。
五輪競技「近代五種」の5種目が壮大なスケールで融合。「SASUKE」制作チームが作る新たなスポーツエンターテイメントで、令和最強の男女40人が互いのプライドをかけ初代王者を目指す。
番組セットは近代五種競技をオマージュ。1stステージは、実際に使われる近代五種障害物レースの規格を採用。2ndステージは、水泳・ラン・射撃が複合した「HANZO」オリジナルコース。そしてファイナルは番組オリジナルVRフェンシングとなる。
3月23日(日)深夜1時53分〜、24日(月)深夜2時5分〜の2夜連続放送（関東ローカル）
初代王者を目指す出場者は以下の通り。※ゼッケン順
1.佐藤 惇（日本パルクール協会 会長）
2.梶原 颯（筋肉俳優）
3.大槻 拓也（BUDDiiS）
4.松原 琉将（近代五種選手）
5.文田 健一郎（レスリング パリ五輪金メダル）
6.菅田 琳寧（B&ZAI）
7.瀧脇 笙古（＝LOVE）
8.水野 裕子（KUNOICHIファイナリスト）
9.宮脇 純太（プロレスラー）
10.池谷直樹（MONSTER BOX世界記録保持者）
11.大久保 琉唯（K-1ファイター）
12.日置 将士（キタガワ電気 店長）
13.山下 裕太（京大SASUKEサークル）
14.塚原 直貴（陸上 北京五輪銀メダル）
15.鈴木 結理（近代五種 '24 日本王者）
16.清司 麗菜（NGT48）
17.徳永 アキラ（ナレーター）
18.中務 裕太（GENERATIONS）
19.山本 進悟（SASUKE唯一の皆勤賞）
20.山田 勝己（ミスターSASUKE）
21.越前 陽也（北海道の数学教師）
22.武藤 智広（トランポリンパフォーマー）
23.酒井 珠希（パルクール高校生）
24.岩本 理瑚（僕が見たかった青空）
25.鈴木 祐輔（サスケ先生）
26.清水 星護（近代五種選手）
27.荒木 直之（カーデザイナー）
28.宮岡 良丞（愛媛銀行 職員）
29.又地 諒（配管工）
30.漆原 裕治（靴のハルタ 営業）
31.松谷 綺（K-1 女子アトム級王座）※コンディション不良により欠場
32.才藤 歩夢（近代五種 '19'23年 日本王者）
33.木下 暖日（新人俳優）
34.徳南 堅太（フェンシング リオ・東京五輪出場）
35.山本 桂太朗（栄光ゼミナール 講師）
36.川口 朋広（ALTIOR社長）
37.渡邊 麻衣（サムライ・ロック・オーケストラ）
38.大嶋 あやの（KUNOICHI完全制覇者）
39.山本 遼平（オブスタクルレース王者）
40.山本 良幸（山田軍団 黒虎）