²£ÉÍFC¤ÇºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ë»³ÅÄ¹¯ÂÀ¡£¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤â¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤â¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡½µËö¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤ò¹µ¤¨¤¿²£ÉÍFC¤Î¤¢¤ëÆü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¥²¡¼¥à·Á¼°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¿·²ÃÆþ¤Î»³ÅÄ¹¯ÂÀ¤¬±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿Ö¤±¤Ð¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¾õÂÖ¤¬¡È°¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡ÖÀè½µ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¿ô¾¯¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃµ¤êÃµ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¼þ¤ê¤È¤ÎÏ¢·¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£³«Ëë¸å¤Ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊSNS¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¡£¤½¤Î¸å¤Ë²£ÉÍFC¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥ÖÅª¤ËÍ½»»¤À¤Ã¤¿¤êÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤À¤È¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿²£ÉÍFC¤Ø´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢³Ú¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤Þ¤¿£±¤Ä¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î£µÀá¡¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¡Ê£°¡Ý£²¡Ë¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢75Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢·ø¼é¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î²£ÉÍFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£µ¥Ð¥Ã¥¯¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î»þ¤Ë£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Ç¥µ¥¤¥É¤Ë¼éÈ÷¤Ë²¼¤ê¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥è¥â¤µ¤ó¡Ê»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÍ×µá¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë³Ø¤Ó¤Ç¤¹¡£²¿¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹¶·âÌÌ¤Î¹×¸¥¤À¡£²£ÉÍFC¤Ï£µÀá¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢£±¾¡£±Ê¬¤±£³ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ£´¤Ç15°Ì¡£Áí¼ºÅÀ£´¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¤¬¡¢ÁíÆÀÅÀ£±¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÏ¼å¤À¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¤Ë¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤ÆÆþ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë±¿¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤½¤³¤ÇÁá¤¯¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤È¤«¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¶¥¤ë¤Î¤¬£±¿Í¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê·°Ïµ¤¤â½Ð¤»¤º¡¢ÃÆ¤«¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â´Ö±ä¤Ó¤·¤Æ¡¢¡Ê¤³¤Ü¤ìµå¤ò¡Ë½¦¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·Á°¤Ç»þ´Ö¤òºî¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì£Êý¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤ÆÁê¼ê¿ØÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¿ô¿Í¤¬Íí¤ó¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²ÀÚ¤ë¤È¤«¡£¤è¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢Ãæ¤Ë¿Í¿ô¤â¤«¤±¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ç½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Ç»þ´Ö¤òºî¤ë¥×¥ì¡¼¡¢¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·¸¹½ÃÛ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óºî¤ê¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯ÅÙ¤ò½Ð¤»¤ë¡×¤È»³ÅÄ¤Ï°Õµ¤¹þ¤à¡£J£±»ÄÎ±¤òÌÜ¤¶¤¹²£ÉÍFC¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À76ÈÖ¤òÇØÉé¤¦ÃË¤¬ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹ÅçÍ³´²¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡25ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿Ö¤±¤Ð¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¾õÂÖ¤¬¡È°¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡ÖÀè½µ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¿ô¾¯¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃµ¤êÃµ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¼þ¤ê¤È¤ÎÏ¢·¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥ÖÅª¤ËÍ½»»¤À¤Ã¤¿¤êÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤À¤È¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿²£ÉÍFC¤Ø´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢³Ú¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤Þ¤¿£±¤Ä¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î£µÀá¡¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¡Ê£°¡Ý£²¡Ë¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢75Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢·ø¼é¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î²£ÉÍFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£µ¥Ð¥Ã¥¯¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î»þ¤Ë£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Ç¥µ¥¤¥É¤Ë¼éÈ÷¤Ë²¼¤ê¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥è¥â¤µ¤ó¡Ê»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÍ×µá¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë³Ø¤Ó¤Ç¤¹¡£²¿¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹¶·âÌÌ¤Î¹×¸¥¤À¡£²£ÉÍFC¤Ï£µÀá¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢£±¾¡£±Ê¬¤±£³ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ£´¤Ç15°Ì¡£Áí¼ºÅÀ£´¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¤¬¡¢ÁíÆÀÅÀ£±¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÏ¼å¤À¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¤Ë¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤ÆÆþ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë±¿¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤½¤³¤ÇÁá¤¯¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤È¤«¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¶¥¤ë¤Î¤¬£±¿Í¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê·°Ïµ¤¤â½Ð¤»¤º¡¢ÃÆ¤«¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â´Ö±ä¤Ó¤·¤Æ¡¢¡Ê¤³¤Ü¤ìµå¤ò¡Ë½¦¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·Á°¤Ç»þ´Ö¤òºî¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì£Êý¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤ÆÁê¼ê¿ØÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¿ô¿Í¤¬Íí¤ó¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²ÀÚ¤ë¤È¤«¡£¤è¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢Ãæ¤Ë¿Í¿ô¤â¤«¤±¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ç½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Ç»þ´Ö¤òºî¤ë¥×¥ì¡¼¡¢¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·¸¹½ÃÛ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óºî¤ê¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯ÅÙ¤ò½Ð¤»¤ë¡×¤È»³ÅÄ¤Ï°Õµ¤¹þ¤à¡£J£±»ÄÎ±¤òÌÜ¤¶¤¹²£ÉÍFC¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À76ÈÖ¤òÇØÉé¤¦ÃË¤¬ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹ÅçÍ³´²¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë