アニメ「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」が、CS放送カートゥーン ネットワークにて3月21日深夜0時より放送される。最速配信は各プラットフォームにて3月21日より実施される。

本作は神風動画が手掛ける「バットマン」シリーズのアニメ化作品。2018年に公開された「ニンジャバットマン」の続編にあたる。

戦国から現代に戻ったバットマンたちだったが、ゴッサムに無数の鉄砲玉ヤクザが降り注ぎ、上空には日本列島が出現。街を占拠するヤクザと戦うバットマンたちの前に、ヤクザと化したグリーン・ランタン、アクアマン、フラッシュが立ちはだかる。

前作で第六天魔王を名乗り戦国時代をひっかきまわしたジョーカーとその相棒ハーレイ・クインが再び登場。声優も引き続きジョーカーを高木渉さん、ハーレイ・クインを釘宮理恵さんが担当する。

また、鋼の闇悪(くらあく)役として上川隆也さんが出演することも発表されている。

【「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」あらすじ】

「ヤクザ豪雨警報?!」あの戦国から現代に戻ったバットマン達だったが、ここでもまだ異常現象は続いていた。ゴッサムに降り注ぐ無数の鉄砲玉ヤクザ。その上空には日本列島が現れ、まさに驚天動地の展開へ。そして、街を占拠するヤクザと戦うバットマンたちの前に、ヤクザと化したグリーン・ランタン、アクアマン、フラッシュが立ちはだかる。

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements (C) & ™ DC. (C) 2024 Warner Bros. Entertainment. All rights reserved.