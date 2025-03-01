千葉vs山形 スタメン発表
[3.1 J2第3節](フクアリ)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 24 鳥海晃司
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 7 田中和樹
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
FW 17 林誠道
FW 20 石川大地
控え
GK 21 薄井覇斗
DF 15 前貴之
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 25 安井拓也
MF 27 岩井琢朗
MF 38 吉田源太郎
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[モンテディオ山形]
先発
GK 16 長谷川洸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 88 土居聖真
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 31 寺門陸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 10 氣田亮真
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 24 鳥海晃司
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 7 田中和樹
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
FW 17 林誠道
FW 20 石川大地
控え
GK 21 薄井覇斗
DF 15 前貴之
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 25 安井拓也
MF 38 吉田源太郎
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[モンテディオ山形]
先発
GK 16 長谷川洸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 88 土居聖真
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 31 寺門陸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 10 氣田亮真
MF 17 加藤千尋
MF 20 吉尾海夏
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋