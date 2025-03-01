[3.1 J2第3節](フクアリ)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 24 鳥海晃司

DF 67 日高大

MF 4 田口泰士

MF 7 田中和樹

MF 10 横山暁之

MF 14 椿直起

FW 17 林誠道

FW 20 石川大地

控え

GK 21 薄井覇斗

DF 15 前貴之

DF 28 河野貴志

MF 5 小林祐介

MF 25 安井拓也

MF 27 岩井琢朗

MF 38 吉田源太郎

MF 44 品田愛斗

FW 9 呉屋大翔

監督

小林慶行

[モンテディオ山形]

先発

GK 16 長谷川洸

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

MF 7 高江麗央

MF 21 田中渉

MF 25 國分伸太郎

MF 42 イサカ・ゼイン

MF 88 土居聖真

FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ

控え

GK 31 寺門陸

DF 3 熊本雄太

DF 6 山田拓巳

MF 10 氣田亮真

MF 17 加藤千尋

MF 20 吉尾海夏

FW 9 高橋潤哉

FW 11 藤本佳希

FW 55 堀金峻明

監督

渡邉晋