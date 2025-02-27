花火、噴水、生歌唱の夢の競演！“春のハウステンボス2025”Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)
「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスは、2025年春に“春らしい絶景エンターテインメント”を開催！
昼は、花々が咲き誇る花の大絶景と「ミッフィー」の新パレ―ド、夜は花火と噴水が織りなす新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が新たな春のイベントとして公演されます。
今回は、そんな“春のハウステンボス”期間中に公演される「Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)」を紹介していきます☆
“春のハウステンボス2025”Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)
開催期間：2025年2月28日〜6月29日（土日祝日、連休は花火演出）
開催場所：ハウステンボス／アムステルダムシティウォーターガーデン
「Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)」は、日本最大の噴水ショーとサーチライトが彩る光の絶景に花火が打ち上がる、新ナイトショー。
世界一のイルミネーションのメインスポット「光のオーロラガーデン」で開催する音楽噴水ショーです。
アーティストの生歌が響き渡り、
圧巻の光絶景と共に1日を華やかなフィナーレで盛り上げます。
土日祝日と連休にはフィナーレ花火も加わり、さらに心を奪われる光景に！
この春、初開催の新絶景ナイトショー！
“春のハウステンボス2025”Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)の紹介でした。
ミッフィーのパレードや花火と噴水の絶景ナイトショー！“春のハウステンボス”2025まとめ
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