「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスは、2025年春に“春らしい絶景エンターテインメント”を開催!

昼は、花々が咲き誇る花の大絶景と「ミッフィー」の新パレ―ド、夜は花火と噴水が織りなす新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が新たな春のイベントとして公演されます。

今回は、そんな“春のハウステンボス”期間中に公演される「Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)」を紹介していきます☆

“春のハウステンボス2025”Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)

開催期間:2025年2月28日〜6月29日(土日祝日、連休は花火演出)

開催場所:ハウステンボス/アムステルダムシティウォーターガーデン

「Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)」は、日本最大の噴水ショーとサーチライトが彩る光の絶景に花火が打ち上がる、新ナイトショー。

世界一のイルミネーションのメインスポット「光のオーロラガーデン」で開催する音楽噴水ショーです。

アーティストの生歌が響き渡り、

圧巻の光絶景と共に1日を華やかなフィナーレで盛り上げます。

土日祝日と連休にはフィナーレ花火も加わり、さらに心を奪われる光景に!

この春、初開催の新絶景ナイトショー!

“春のハウステンボス2025”Shower of Lights(シャワー・オブ・ライツ)の紹介でした。

