ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»ÈÝÄê¤â¡Ö»Ä¤Ã¤¿Ææ¡×¤Ëµ¿ÌäÊ®½Ð¡Ä»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ ¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É ¹Ô°Ù
¡¡2·î19Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¤Î°ãË¡ÅÒÇî¤òÇ§¤á¡¢³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡£21Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬´ûº§½÷À¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï´ûº§¼Ô¤Ç»Ò¶¡¤Î¤¤¤ë°ìÈÌ½÷À¤È¡¢1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2023Ç¯²Æº¢¤«¤éÈ¾Æ±À³¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À¤ÏÉ×¤ÈÎ¥º§¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯11·î¡¢¤¯¤ë¤Þ¤«¤é°ìÊýÅª¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡ØÌ¡ºÍ²á¾ê¹Í»¡¡Ù¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤È¤Î¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤¬¡ØFRIDAY¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù2Ï¢ÇÆ¤Î²¦¼Ô¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤ï¤¤¤¿½¹Ê¹¤Ë¡¢SNS¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¯¤ë¤Þ¤ÏÊóÆ»¤ò¤¦¤±¡¢¡ÖÉÔÎÑ´Ø·¸¡×¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¡£¼«¿È¤ÎX¤Ë
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ»ö¤Ë¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£A»Ò¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ
¡¡¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡ÔÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤È¤Ï»Å»ö¾å¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°µ»ö¤¬½Ð¤¿ºÝ¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÕ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ªÁê¼ê¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥ó¥«¥¸ÁûÆ°¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¿×Â®¤ÊÀâÌÀ¤Ç°Â¿´¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸µ¸òºÝ½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿»þ·ÏÎó¤¬¤Ò¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤ï¤«¤é¤º¡¢¤Þ¤¿»Å»ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤È°ìÈÕ¤¹¤´¤¹¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡ØÌÀ¸À¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ø´°Á´¤Ë¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤âÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢ÇË¶ÉÄ¾Á°¤Î»þ´ü¡¢ÃçÄ¾¤ê¤Î°õ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤«¤é½÷À¤Ø¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÏÃ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¦¤±¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ô¤¯¤ë¤Þ°ì»þ´ü»ØÎØ¤·¤Æ¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤ÇÁû¤¬¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¥Þ¥¸¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¾Ð¡Õ
¡Ô¤¯¤ë¤Þ¤Î»ØÎØ¤Ç´ûº§Àâ¤ÇÁû¤¬¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÃçÄ¾¤ê¤Î¾Ú¤ÇÂç²£Å¾¡Õ
¡Ô¤¯¤ë¤Þ·¯¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¿Æ÷¤ï¤»¥´¡¼¥ë¥É¤Î»ØÎØ¡¢ÉÔÎÑÎ¬Ã¥¸µ¥«¥Î¤È¤Î»ØÎØ¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡Õ
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢2024Ç¯¤Î9¡Á11·îº¢¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤ÎÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¡È·ëº§Àâ¡É ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£½÷À¤È¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤È¤â¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤Î»ØÎØ¤Ï ¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤Þ¤ÀÆæ¤ÎÂ¿¤¤º£²ó¤Î ¡ÈÉÔÎÑ¡É ÊóÆ»¡£¤¯¤ë¤Þ¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£