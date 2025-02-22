北九州vs長野 スタメン発表
[2.22 J3第2節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:Hiroki Tanabe
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 13 東廉太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 76 坂本稀吏也
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 34 高吉正真
MF 99 樺山諒乃介
FW 10 永井龍
控え
GK 39 谷口璃成
DF 4 長谷川光基
DF 23 坂本翔
MF 11 喜山康平
MF 20 矢田旭
MF 32 高柳郁弥
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 17 忽那喬司
MF 28 藤川虎太朗
MF 47 加藤弘堅
FW 10 山中麗央
FW 14 三田尚希
FW 19 伊藤恵亮
控え
GK 1 田尻健
DF 24 砂森和也
MF 9 藤森亮志
MF 15 樋口叶
MF 23 イム・ジフン
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
監督
藤本主税
※14:00開始
主審:Hiroki Tanabe
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 13 東廉太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 76 坂本稀吏也
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 34 高吉正真
MF 99 樺山諒乃介
FW 10 永井龍
控え
GK 39 谷口璃成
DF 4 長谷川光基
DF 23 坂本翔
MF 11 喜山康平
MF 20 矢田旭
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 17 忽那喬司
MF 28 藤川虎太朗
MF 47 加藤弘堅
FW 10 山中麗央
FW 14 三田尚希
FW 19 伊藤恵亮
控え
GK 1 田尻健
DF 24 砂森和也
MF 9 藤森亮志
MF 15 樋口叶
MF 23 イム・ジフン
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
監督
藤本主税