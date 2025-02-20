Åù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òºî¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥í¥¤¥É¡×¤ò¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹2025Åß¤ÇÅ¸¼¨¡¡¿··¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈäÏª
HatsuMuv¤Ï2025Ç¯2·î9Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025 Winter¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü½é¤È¤Ê¤ë¸¦µæÈ¯É½¤ò´Þ¤á¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ë³«È¯¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Cutieroid¤ÎÂè°ìÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ï¥Ä¥¡Ù¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢ÂèÆóÀ¤Âå¡ØNOVA¡Ù¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨Åù¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡üCutieroid¡¦ÂèÆóÀ¤Âå¡ÖNOVA¡×
150Ñµé¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òºî¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCutieroid¡Ù¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ØNOVA¡Ù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸³«¤ò¼Â»Ü¡£¶ðÅÔ¤¨¡¼¤¸ÀèÀ¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö¡Ö[[a:https://robotstart.info/2023/11/25/hatsuki-ambassador-sanyodenki.html" rel="noopener" target="_blank">³×¿·Åª2¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥Ä¥¡×¤¬¿ÈÄ¹145cm¤ÎÅù¿ÈÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¡ª2023¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¤Ç»³ÍÎÅÅµ¤¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡×¡Ö
¡üCutieroid¡¦ÂèÆóÀ¤Âå¡ÖNOVA¡×
150Ñµé¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òºî¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCutieroid¡Ù¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ØNOVA¡Ù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸³«¤ò¼Â»Ü¡£¶ðÅÔ¤¨¡¼¤¸ÀèÀ¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö¡Ö[[a:https://robotstart.info/2023/11/25/hatsuki-ambassador-sanyodenki.html" rel="noopener" target="_blank">³×¿·Åª2¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥Ä¥¡×¤¬¿ÈÄ¹145cm¤ÎÅù¿ÈÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¡ª2023¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¤Ç»³ÍÎÅÅµ¤¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡×¡Ö