µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÍÆ»Ñ¤¤¤¸¤ê¤¬ÇÈÌæ¤Îtimelesz ¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤¦¤ó¤¶¤ê¡×»ØÅ¦¤·¤¿¡È¶ì¤¤¤ªÃã±é½Ð¡É
2·î15Æü¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ë¤Îtimelesz¡ÊµìSexyZone¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤³¤È¡Ötimelesz project¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë5¿Í¤Î¡É¤ªÈäÏªÌÜ¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Æ11Ç¯¤ËµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê29¡Ë¡¢º´Æ£¾¡Íø¡Ê28¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¡Ê24¡Ë¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡Ê30¡Ë¤Î5¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖSexy Zone¡×¤Ï¡¢¡Ç22Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥¦¥¹¤¬¡¢¡Ç24Ç¯¤ËÃæÅç¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£¡Æ24Ç¯4·î¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡Øtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¡Ù¤Ë²þ¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£10¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ÏNetflix¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢µÆÃÓ¤¬¸õÊä¼Ô¤Ë¡Ö»à¤Ì¤Û¤ÉÇä¤ì¤¿¤¤¡×¤È³å¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬¸õÊä¼Ô¤ËÉ¬»à¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë15Æü¤Ë±þÊçÁí¿ô1Ëü8922·ï¤«¤é»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¡¢¸¶²Å¹§¡Ê29¡Ë¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡Ê25¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Ê23¡Ë¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê22¡Ë¤Î5¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ÇSNS¤Ï¡ÉÂç¹Ó¤ì¡É¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Øtimelesz¤«¤é¤Î¤´°§»¢¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢MCÌò¤ÎµÆÃÓ¤µ¤ó¤¬5¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½çÈÖ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¿·²ÃÆþ¤Î¸¶¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¸¶¤µ¤ó¡Ù¡¢¡Ø¸¶¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥±¥á¥ó¤À¤ï¡Ù¤È²¿ÅÙ¤âÍÆ»Ñ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡¢È±·¿¤ò¡Ø¥ì¥´¤ß¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤«¤é¤«¤¤¡¢¸¶¤µ¤ó¤¬¶ì¾Ð¤¤¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤ÈÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¿§¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¸¶¤µ¤ó¤À¤±¥»¥ó¥Ö¥êÃã¤È¤¤¤¦¶ì¤¤¤ªÃã¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥Ã¥¥ê¤Î±é½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¸¶¤µ¤ó¤Ø¤Î¤¤¤¸¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡É¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤ÎµÆÃÓ¤Î¹ÔÆ°¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£
¡ÖSexy Zone¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤«¤é¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤äº´Æ£¤µ¤ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤ÏµÆÃÓ¤µ¤ó¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ç20Ç¯¤Ë¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ¤Ç¡É¿å¤ËÍÏ¤±¤ë¿åÃå¡É¤Ç±Ë¤¤¤ÇÍç¤Ë¤µ¤ì¤ë¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¡Øµö¤»¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ÈÀä¶«¡£¤ªËß¤Ç¶ÉÉô¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡ØËÍ¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤Ê¤É¤È¸«»ö¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é·Ý¿Í¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥Ã¥¥ê¤âNG¤Ë¤»¤º¡¢¡É¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡É¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤«¤é¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¸¶¤µ¤ó¤ò¤¤¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¶¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ªÃã¤Î¾ìÌÌ¤Ï¥Ë¥å¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡¼¥¹¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¸¶¤µ¤ó¤¤¤¸¤ê¤ÏµÆÃÓ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¡É¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¡É¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤¤¤¸¤ê¤È¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤¤¤¸¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£²ó¤Î·ï¤ÏµÆÃÓ¤Ê¤ê¤Î°¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½Ð¤À¤·¤Ë¥±¥Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¡É»à¤Ì¤Û¤ÉÇä¤ì¤ë¡É¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î±ê¾å¤âÎÈ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£